"Агроэкспорт" оценил потенциал роста производства муки в 5 млн т при наличии рынков сбыта

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Потенциал роста производства муки в РФ оценивается в 5 млн тонн, но для его реализации нужны новые рынки сбыта, считает руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.

"В целом, Россия обладает потенциалом увеличения производства муки на 5 млн тонн, но для этого объема необходимо найти рынки сбыта", - заявил Ильюшин на конференции "Мельница-2026" в среду в Москве.

По его словам, российский экспорт муки достиг рекордного уровня в 2024 году – 1,2 млн тонн. После этого произошла коррекция, связанная с ценовой конъюнктурой.

Согласно презентации Союза мукомольных и крупяных предприятий, в 2025 году производство муки в РФ составило 9,5 млн тонн, ее экспорт - 528 тыс. тонн.

По словам Ильюшина, ключевыми для России рынками сбыта по итогам 2025 года стали Туркменистан, Китай, Ирак, Белоруссия и Афганистан. На них пришлось более половины поставок российской муки. В 2025 году экспорт в Армению вырос на 3,3%, Иран – на 20%, ОАЭ – в два раза.

"В этом году экспорт восстанавливается", - заявил Ильюшин.

Согласно его презентации, за год (с 13 сентября 2025 года по 13 сентября 2026 года) экспорт в Китай вырос в 2,2 раза до 87,8 тыс. тонн, в Афганистан – в 1,9 раза до 43,1 тыс. тонн, в КНДР – в 1,5 раза до 13,3 тыс. тонн, в Таджикистан – почти в 1,9 раза до 5 тыс. тонн, в Монголию – на 3,1% до 21,2 тыс. тонн.

Китай вышел на первое место по объему импорта с долей 27%, отметил глава "Агроэкспорта".

В числе конкурентов РФ на мировом рынке муки Ильюшин назвал Турцию (2,4 млн тонн в 2025 году), Казахстан (около 2 млн тонн) и Узбекистан (почти 1,5 млн тонн).