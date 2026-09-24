Фондовые индексы США в среду снизились из-за роста доходности гособлигаций и цен на нефть

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в среду снизились на фоне возобновившегося повышения нефтяных котировок.

Негативное давление на рынок оказал также рост доходности гособлигаций США: у двухлетних бумаг она достигла пика с 2024 года, у десятилетних - максимума с 2007 года.

Члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Майкл Барр заявил, что центробанку, вероятно, придется продолжить повышение процентных ставок, поскольку инфляция остается выше целевого уровня в 2%.

Трейдеры оценивают вероятность увеличения ставок Федрезервом на следующем заседании в октябре в 71%, по данным FedWatch.

"Фондовый рынок хочет урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, - отмечает главный инвестиционный директор Founders 100 ETF Лорен Кэссиди. - Если этого не произойдет, процентные ставки останутся высокими в течение длительного времени, что продолжит оказывать давление на рынок акций".

Между тем значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг в сентябре выросло до 58,7 пункта по сравнению с 56,5 пункта в предыдущий месяц, согласно предварительным данным S&P Global. Промышленный PMI поднялся до 57 пунктов с 53,9 пункта. Значение индикаторов выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в секторе, меньше - на ослабление.

Сводный PMI повысился до 58,4 пункта с 56 пунктов в августе. Это максимальный уровень более чем за пять лет (с июля 2021 года).

Акции McDonald's Corp. в среду упали в цене на 4,8% и стали лидером снижения среди компонентов Dow Jones. Сеть ресторанов быстрого питания сообщила, что планирует предоставить поддержку своим франчайзи в размере около $8,5 млрд в период по 2036 год включительно.

Чипмейкеры подешевели в среду, поскольку часть инвесторов решила зафиксировать прибыль после резкого роста их котировок на этой неделе, вызванного новым всплеском интереса к теме искусственного интеллекта, сообщает Trading Economics. В том числе котировки акций Broadcom опустились на 2,6%, Micron Technology - на 2,2%, Intel Corp. - на 1%, Lam Research - на 1,1%, Advanced Micro Devices и Nvidia Corp. - на 1,5%.

Стоимость бумаг банков также снизилась: Goldman Sachs Group - на 1,4%, Wells Fargo - на 1,5%, Morgan Stanley - на 0,9%, Citigroup Inc. - на 0,4%, JPMorgan Chase & Co. - на 0,7%.

Котировки акций Royal Caribbean ушли вниз на 2%. Круизный оператор объявил о покупке 50%-й доли в сети карибских курортных отелей Sandals and Beaches Resorts за $3 млрд.

Кроме того, цена бумаг Alphabet Inc. уменьшилась на 3,8%, Amazon.com Inc. - на 2,2%, Apple Inc. - на 0,8%, United Airlines Holdings - на 3,9%, туристических компаний Expedia Group, Airbnb и Booking Holdings - на 7,7%, 7,6% и 5,1% соответственно.

Между тем подорожали акции нефтепроизводителей: Chevron Corp. - на 1,5%, ExxonMobil - на 1,6%, ConocoPhillips - на 2,3%.

Стоимость General Mills увеличилась на 1,3%. Выручка одного из крупнейших производителей продуктов питания в США за финквартал, который завершился в августе, сократилась на 3%, скорректированная чистая прибыль - на 13%, однако оба показателя оказались лучше ожиданий аналитиков.

Котировки акций Boeing Co. выросли на 1,1%, Salesforce Inc. - на 1,8%, International Business Machines - на 0,6%, Microsoft Corp. - на 0,5%, Tesla - на 0,3%.

Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 352,1 пункта (на 0,68%) и составил 51511,59 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшилось на 58,61 пункта (на 0,75%) - до 7706,03 пункта.

Индекс Nasdaq Composite за день опустился на 308,24 пункта (на 1,13%) и завершил сессию на отметке 26936,04 пункта.