Рубль утром укрепляется к юаню на фоне стабильной нефти

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль подрастает на фоне стабильной нефти. Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка экспортеров к очередному налоговому периоду. В следующий понедельник, 28 сентября, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,675 руб. (-2,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 11,52 коп. выше уровня действующего официального курса.

Рост потребительских цен в РФ с 15 по 21 сентября составил 0,06% после роста на 0,02% с 8 по 14 сентября и на 0,05% с 1 по 7 сентября, сообщил в среду Росстат. За период с начала месяца к 21 сентября цены выросли на 0,13%, с начала года – на 4,81%.

Из данных за 21 день сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 21 сентября замедлилась до 6,26% с 6,27% на 14 сентября (и 6,33% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 6,22% с 6,24% на 14 сентября, если ее определять из среднесуточных данных за весь сентябрь 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 21 сентября на уровне 6,22%. За неделю с 15 по 21 сентября 2026 года инфляция составила 0,06% (после 0,02% неделей ранее). Соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Нефть

Нефть слабо меняется утром в четверг после скачка котировок по итогам предыдущей сессии.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:08 по Москве составляет $103,07 за баррель, что на 0,02% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,21%, до $91,97 за баррель.

Подъему цен накануне способствовали заявления президента Ирана Масуда Пезешкиана на Генассамблее ООН. В своем выступлении он назвал Иран жертвой терроризма, отметив, что страна не намерена терпеть попытки силового давления. В то же время Пезешкиан сообщил о готовности к диалогу с США по спорным вопросам.

В центре внимания рынка также остается вопрос о возможном ограничении экспорта дизельного топлива Штатами. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что поручил своей администрации рассмотреть вопрос о запрете или ограничении экспорта дизеля, и соответствующее решение будет принято в ближайшем времени.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал рост коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,97 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 1,69 млн баррелей, дистиллятов – на 428 тыс. баррелей.