Индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,6% в начале основных торгов

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг сохранил восходящий импульс вечера среды на фоне дорожающей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent торгуется выше $103 за баррель) и данных Росстата о замедлении годовой инфляции. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,6%.

К 09:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2325,94 пункта (+0,6%), индекс РТС - 868,18 пункта (+0,6%). Из индексных бумаг лидируют в росте акции МКПАО "Озон" (+2,1%), "Русала" (+1,5%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), ВТБ (+1%), "Роснефти" (+1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 сентября, составляет 84,3969 руб. (+33,12 копейки).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 15 по 21 сентября составил 0,06% после роста на 0,02% с 8 по 14 сентября и на 0,05% с 1 по 7 сентября. За период с начала месяца к 21 сентября цены выросли на 0,13%, с начала года - на 4,81%. Из данных за 21 день сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 21 сентября замедлилась до 6,26% с 6,27% на 14 сентября (и 6,33% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 6,22% с 6,24% на 14 сентября, если ее определять из среднесуточных данных за весь сентябрь 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Кроме того, Росстат сообщил, что снижение промпроизводства в РФ в августе 2026 года составило 0,6% в годовом сравнении после роста на 0,4% в июле. Показатели по промышленности в августе 2026 года оказались хуже ожиданий аналитиков, которые, согласно подготовленному "Интерфаксом" в начале сентября консенсус-прогнозу, оценивали рост в августе на уровне 0,4%. За январь-август 2026 года, по оценке Росстата, промпроизводство продемонстрировало нулевой рост (0,0%).

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио в Нью-Йорке "на полях" недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили широкий круг вопрос двусторонней и международной повестки, сообщил МИД РФ. Как указывается в сообщении, в ходе встречи была "достигнута договоренность о продолжении контактов по всем упомянутым вопросам по линии внешнеполитических ведомств обеих стран".

Россия готова к переговорам для достижения устойчивого справедливого мира на Украине, однако не будет на период переговоров делать передышку в военных действиях, заявил глава МИД РФ.

Лавров на встрече с Рубио подтвердил приверженность РФ достижению целей СВО, в том числе политико-дипломатическим урегулированием конфликта на основе устранения его первопричин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил вечером в среду, что в Кремле приветствуют и признательны американской стороне за приглашение президента РФ Владимира Путина на декабрьский саммит G20, далее пойдет проработка этого визита по дипканалам.

В четверг правительство РФ рассмотрит законопроект "О федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов", сообщила пресс-служба кабмина. Полностью основные параметры предстоящего бюджета пока не раскрывались.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что бюджетные проектировки верстаются исходя из цены отсечения нефти в $50 за баррель, причем такая цена будет зафиксирована на всю ближайшую трехлетку.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Анна Котельникова, фактором поддержки для рынка акций выступили выросшие цены на нефть на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп поручил рассмотреть вопрос о запрете или ограничении экспорта дизельного топлива из США. Между тем давление на рынок оказывали заявления пресс-секретаря президента РФ Пескова об отсутствии предпосылок "для выхода на мирный трек" переговоров по Украине.

Акции Ozon выглядят лучше рынка на фоне анонса компанией ряда новых мер поддержки для продавцов, эти меры включают бесплатное размещение товаров в логистических хабах компании в течение года для тех селлеров, которые будут поставлять товары на склады "Озона" с 22 сентября и до конца этого года. Бесплатный срок для крупногабаритных товаров составит 40 дней, отметила аналитик.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи закрепился выше 2300 пунктов. В случае положительного новостного фона и продолжения движения вверх сопротивлением может выступить зона 2350-2380 пунктов. В случае снижения поддержку может составить уровень 2220 пунктов, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя, считает Котельникова.

Фондовые индексы США и Азии

В США накануне индексы акций просели на 0,7-1,1% во главе с Nasdaq на фоне подорожавшей нефти и роста доходностей гособлигаций США: у двухлетних бумаг она достигла пика с 2024 года, у десятилетних - максимума с 2007 года.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Майкл Барр заявил, что центробанку, вероятно, придется продолжить повышение процентных ставок, поскольку инфляция остается выше целевого уровня в 2%.

Трейдеры оценивают вероятность увеличения ставок Федрезервом на следующем заседании в октябре в 71%, по данным FedWatch.

Значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг в сентябре выросло до 58,7 пункта по сравнению с 56,5 пункта в предыдущий месяц, согласно предварительным данным S&P Global. Промышленный PMI поднялся до 57 пунктов с 53,9 пункта. Значение индикаторов выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в секторе, меньше - на ослабление.

Сводный PMI повысился до 58,4 пункта с 56 пунктов в августе. Это максимальный уровень более чем за пять лет (с июля 2021 года).

В Азии утром в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после длительных выходных вырос на 1,1%, австралийский ASX просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,3-0,5%).

Биржи Южной Кореи в четверг закрыты (праздник Чхусок).

Инвесторы ждут встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая должна состояться в Белом доме позднее в четверг. Главными темами, как ожидается, станут торговые вопросы, конфликт США с Ираном и развитие искусственного интеллекта.

Ранее министр финансов Штатов Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон и Пекин договорились продлить до 10 января 2027 года соглашение, предусматривающее отказ сторон от части введенных друг против друга торговых ограничений. Цель этого шага - "получить побольше времени, чтобы выяснить, каких договоренностей наши страны могут достигнуть в том, что касается экономики", сказал Бессент в эфире Fox News.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены вернулись к росту после локальной коррекции на азиатской сессии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 9:01 по Москве в четверг составила $103,27 за баррель (+0,2% и +3,9% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $92,17 за баррель (+0,02% и +1,8% в среду).

Подъему цен накануне способствовали заявления президента Ирана Масуда Пезешкиана на Генассамблее ООН. В своем выступлении он назвал Иран жертвой терроризма, отметив, что страна не намерена терпеть попытки силового давления. В то же время Пезешкиан сообщил о готовности к диалогу с США по спорным вопросам.

Тегеран и Вашингтон по-прежнему расходятся во взглядах на то, как положить конец войне, однако дипломатические усилия должны продолжаться, заявил Reuters высокопоставленный иранский чиновник. По его словам, Иран изучает ответ Вашингтона на свои предложения по мирному урегулированию, которые предполагают, в частности, снятие морской блокады с иранских портов и возобновление судоходства через Ормузский пролив.

В центре внимания рынка также остается вопрос о возможном ограничении экспорта дизельного топлива Штатами. Ранее американский президент Трамп заявил, что поручил своей администрации рассмотреть вопрос о запрете или ограничении экспорта дизеля, и соответствующее решение будет принято в ближайшем времени.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал рост коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,97 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 1,69 млн баррелей, дистиллятов - на 428 тыс. баррелей.