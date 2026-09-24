РСТ назвал неисполнимым налог Мальдив на маржу российских туркомпаний

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российский союз туриндустрии считает юридически и практически неисполнимым требование властей Мальдив об уплате российскими туроператорами и турагентами налога (GST) в размере 17% с маржи при продаже туров на архипелаг, сообщает РСТ.

"В связи с этим РСТ обратился в посольство страны в России и Минэкономразвития с просьбой донести эту позицию до мальдивской стороны и исключить российских туроператоров и турагентов из регулирования или приостановить его применение до выработки согласованного решения. Соответствующие письма за подписью президента РСТ Ильи Уманского направлены главе департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства Никите Кондратьеву и послу Мальдивской Республики в РФ", - говорится в сообщении.

Предложенный мальдивскими властями механизм предусматривает начисление GST по ставке 17% не только на услуги, оказываемые непосредственно на территории архипелага, но и на маржу иностранных туроператоров и вознаграждение компаний, участвующих в последующей продаже турпродукта.

"Для российского рынка это фактически означает налогообложение Мальдивской Республикой маржи российского туроператора и вознаграждения российского турагента, возникающих в результате предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации", - объяснили в РСТ.

Российские туроператоры приобретают услуги мальдивских поставщиков по стоимости, в которую уже включены местные налоги и сборы. После этого они формируют турпродукт и продают его в России самостоятельно или через турагентства. При этом маржа туроператоров и агентское вознаграждение являются частью финансового результата российских компаний и учитываются в соответствии с российским налоговым и бухгалтерским законодательством.

Данные о реализации туров также передаются в Единую информационную систему электронных путевок и используются при формировании предусмотренных законом финансовых резервов и фондов.

"Администрирование мальдивского GST с маржи российских компаний потребует доступа иностранного налогового органа к договорам, взаиморасчетам и финансовой документации российских юридических лиц и фактически предполагает контроль их хозяйственных операций на территории России, механизм которого отсутствует", - подчеркнули в РСТ.

С 1 октября 2026 года зарубежные компании, которые продают или перепродают туристические услуги на Мальдивах, должны будут зарегистрироваться в местной системе налога на товары и услуги GST. Его ставка составляет 17%. Новые правила не распространяются на бронирования, по которым туроператор получил полную или частичную оплату до 1 октября, даже если сама поездка состоится позднее.