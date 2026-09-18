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Турбизнес не ждет сильного подорожания туров на Мальдивы из-за местного налога

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Ставка налога для иностранных туристических компаний на Мальдивах с 1 октября составит 17%, однако, эксперты не ожидают существенного удорожания туров на острова, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Новые правила сами по себе не означают автоматического повышения стоимости туров на Мальдивы на 17%. При расчете налога или GST из суммы, полученной зарубежным туроператором, вычитается стоимость услуг, приобретенных у зарегистрированного поставщика. Поэтому отель, питание, трансфер и другие местные услуги не включаются в налоговую базу иностранной компании повторно", - говорится в сообщении.

Как отметили в АТОР, итоговое влияние налога на цены будет зависеть от решения туроператоров: компании могут заплатить его из собственной маржи либо частично переложить дополнительные расходы на туристов. Однако заметного подорожания отдыха на Мальдивах не ожидается.

С 1 октября 2026 года зарубежные компании, которые продают или перепродают туристические услуги на Мальдивах, должны будут зарегистрироваться в местной системе налога на товары и услуги GST. Его ставка составляет 17%. Новые правила не распространяются на бронирования, по которым туроператор получил полную или частичную оплату до 1 октября, даже если сама поездка состоится позднее.

Часть российских туроператоров уже получила отдельные уведомления с требованием пройти регистрацию до 30 сентября, однако у них остаются вопросы о применении новых правил к конкретным схемам работы и договорам, процедуре взаимодействия с мальдивской налоговой и последствиях несоблюдения требований. Компании рассчитывают на дополнительные разъяснения мальдивской стороны.

АТОР Мальдивы
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