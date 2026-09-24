ЦБ по-прежнему не видит рисков массового оттока ликвидности из-за цифрового рубля

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Банк России не стремится аккумулировать большое количество денег на счетах цифрового рубля, по-прежнему не видит рисков массового оттока ликвидности на кошельки, поскольку это расчетный инструмент, а не альтернатива банковскому депозиту, заявила на Международном банковском форуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России выпускает в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной).

"В кошельке (цифрового рубля - ИФ) будут какие-то деньги именно для расчетов. И так как мы на средства в кошельках на платформе Центрального Банка не начисляем процентов, здесь нет конкуренции с депозитами, здесь нет риска какого-то массового оттока ликвидности и так далее, мы просто этого не видим", - сказала Набиуллина.

"В любом случае, если у банка возникают проблемы, могут возникнуть какие-то там проблемы, то Центральный банк всегда предоставит ликвидность", - добавила она.

По ее словам, сейчас система настраивается. Есть технические сложности, не всегда есть понимание клиентов, и в целом клиентский путь нужно улучшать, но банки вместе с регулятором оперативно решают эти ситуации.

"Мы видим, кстати, технические сложности, например, у владельцев iPhone, но это, к сожалению, вообще проблемы с доступом в магазин приложений, они не связаны с цифровым рублем напрямую, но мы хотели бы для всех обеспечить возможность. Но еще раз подчеркну - дело абсолютно добровольное и мы не гонимся за тем, чтобы было какое-то большое количество денег на электронных кошельках", - сказала глава ЦБ.

С 1 сентября начался масштабный запуск проекта, крупнейшие банки (системно значимые и входящие в число значимых игроков на рынке платежных услуг) и их клиенты - крупные торговые компании стали предоставлять своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой.

Набиуллина 23 сентября сообщила, что количество открытых гражданами счетов цифрового рубля за три недели достигло почти 200 тысяч, что значительно выше ожидаемых регулятором 60 тысяч счетов к концу текущего года.