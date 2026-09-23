Количество открытых счетов цифрового рубля превысило ожидания главы ЦБ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Количество счетов цифрового рубля, открытых после масштабирования проекта, достигло 200 тысяч, что существенно превышает ожидания ЦБ, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совещании президента с правительством. Одной из тем совещания стало внедрение цифрового рубля.

"На текущий момент граждане открыли уже почти 200 тысяч счетов, для первых трех недель это совсем не мало. Мы, кстати, ожидали, что к концу года будет всего 60 тысяч счетов. То есть интерес есть", - сказала Набиуллина.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России выпускает в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с середины августа 2023 года проводил пилот с цифровыми рублями. В период пилотирования было открыто 5 тысяч счетов.

"На текущий момент граждане открыли уже почти 200 тыс. счетов, для первых трех недель это совсем не мало. Мы, кстати, ожидали, что к концу года будет всего 60 тысяч счетов. То есть интерес есть", - сказала Набиуллина.

"Бизнес тоже интересуется цифровым рублем, открывают счета, за три недели 8 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей это сделало", - добавила она.

С сентября начался масштабный запуск проекта, крупнейшие банки (системно значимые и входящие в число значимых игроков на рынке платежных услуг) и их клиенты - крупные торговые компании стали предоставлять своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой.

"Сейчас (к платформе цифрового рубля - ИФ) подключено 36 банков, 21 банк должен был подключиться по закону, 15 - они добровольно дополнительно подключились", - сказала глава ЦБ.