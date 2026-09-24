Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции-2026 до 6,8% с 5,2%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России в 2026 году до 6,8% с 5,2% в майской версии прогноза, заявил на заседании правительства руководитель министерства Максим Решетников. Правительство рассмотрело внесенный министерством уточненный макропрогноз на 2026-2029 годы.

Прогнозы по инфляции на 2027-2029 годы не изменились и равняются таргету в 4%.

"Инфляцию на конец 2026 года оцениваем в 6,8%. К концу 2027 года ожидаем возвращения инфляции к 4%, как это предполагается Банком России", - сказал Решетников.

По данным Росстата, инфляция с начала года к 21 сентября составила 4,81%, годовая инфляция на 21 сентября была в районе 6,2-6,3%.

ЦБ в конце сентября подтвердил свой июльский прогноз по инфляции в стране в 2026 году в интервале 6-7% и 4% в 2027-2029 годах.