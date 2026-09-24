Бюджет посылает сигналы ДКП. Обобщение

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ представил основные параметры бюджета на следующий год. Ключевой для денежно-кредитной политики элемент бюджетной конструкции - первичный структурный дефицит - оказался ниже, чем прогнозы Банка России.

Сдержанный дефицит

До середины текущего года считалось, что бюджет выходит на нулевой первичный структурный дефицит. Однако в июне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что это произойдет только в 2029 году, а в ближайшие годы первичный дефицит нулевым не будет - что стало одним из факторов, ужесточивших подход Центробанка к ДКП. Цифр он не назвал, поэтому ЦБ для очередного прогнозного раунда в июле подготовил свои оценки - 2% ВВП в 2026 году, 1% в 2027 году и 0,5% в 2028 году. В середине сентября, когда параметры проекта бюджета на новую трехлетку все еще не были известны, глава департамента ДКП ЦБ Андрей Ганган говорил, что вероятность превышения своего прогноза регулятор оценивает как невысокую.

До заседания правительства по проекту бюджета на трехлетку Минфин озвучивал только примерную оценку превышения расходов над доходами в 2027 году - порядка 2% ВВП, не комментируя первичный дефицит. При этом Силуанов намекал, что Минфин не разочарует чуткий к вопросам бюджетной дисциплины Центробанк.

"Важно то, чтобы наша инфляция, инфляционные ожидания, ставки снижались. Центральный банк всё время смотрит, а какой баланс бюджетного дефицита прогнозируется на трёхлетку? От этого уже будет свою денежно-кредитную политику выстраивать. А мы на денежно-кредитную политику все смотрим, когда начнёт смягчаться Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ - ИФ). Мы сделали всё для того, чтобы такие возможности у Эльвиры Сахипзадовны возникли и были", - сказал Силуанов.

На заседании правительства в четверг премьер-министр Михаил Мишустин озвучил базовые цифры на следующий год. По его словам, рост доходов федерального бюджета РФ ожидается с 43,3 трлн рублей в 2027 году до 48,4 трлн рублей в 2029 году, расходы же на следующий год расходы запланированы на уровне 48,8 трлн рублей.

Исходя из сопоставления данных по доходам и расходам, в 2027 году дефицит федерального бюджета ожидается порядка 5,5 трлн рублей, что соответствует 2,2% оценочного размера ВВП в 2027 году (248,3 трлн рублей). Эти подсчеты чуть позже подтвердил Силуанов, озвучив такую же оценку дефицита.

Он подтвердил намерение выйти на соблюдение бюджетного правила к 2029 году.

"В переходный период, в 2027-2028 годах, предельный размер расходов превысит структурный уровень на 1,5 трлн и 0,5 трлн рублей, соответственно", - сообщил Силуанов.

Таким образом, в свои проектировки Минфин закладывает первичный структурный дефицит в 2027 году в размере 0,6% ВВП, а это почти вдвое меньше июльских прикидок Центробанка.

Помимо пакета налоговых новаций, предложенного Минфином (оценки совокупных поступлений в бюджет по этим статьям пока нет), при подготовке проекта для его приближения к балансу пришлось задействовать и внутренние резервы.

"Помимо мер налоговых, о которых мы сейчас говорили, предусмотрены и меры по оптимизации расходов, с акцентом на эффективность государственного сектора, усиление принципа адресности и нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки, повышение отдачи от реализации государственных программ, приоритетное завершение строительства уже начатых объектов. Общий объём сформированного за счёт оптимизации бюджетного ресурса составит более 2 трлн рублей в год", - сказал Силуанов.

Уточненные показатели на текущий год (как и обновленные параметры программы заимствований-2026) пока не раскрыты, Силуанов лишь говорил, что дефицит бюджета будет в пределах 3% ВВП - при 1,6%, заложенных в законе. ЦБ строил расчеты исходя из оценки первичного стуктурного дефицита-2026 в 2% ВВП.

Проект бюджета должен быть внесен в Госдуму до 1 октября.

Ключевые параметры проекта федерального бюджета на 2027 год