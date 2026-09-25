Рубль утром слегка опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно подрастает на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль слегка опускается на фоне дешевеющей нефти. Поддержку рублю оказывает остаточный спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которым в понедельник, 28 сентября, предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,6045 руб. (+0,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,55 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Правительство РФ в четверг одобрило законопроект "О федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов", сообщила пресс-служба кабмина.

Проектировки бюджета предполагают дефицит порядка 2% ВВП ежегодно, при этом в 2027 году он будет на уровне 2,2% ВВП, сообщил на заседании министр финансов РФ Антон Силуанов. Расходы бюджета в следующем году составят 48,8 трлн руб., доходы - 43,3 трлн руб. К 2029 году ожидается рост доходов до 48,4 трлн рублей.

"Бюджет устойчив к различным сценариям. Со следующего года на три года базовая цена нефти Urals учитывается в размере $50 за баррель. То есть все обязательства будут профинансированы при таком уровне цен на нефть. При более благоприятной конъюнктуре пополним Фонд национального благосостояния", - отмечал министр.

Ненефтегазовый дефицит, как ожидается, сократится до 5% ВВП.

Нефть дешевеет утром в пятницу после роста по итогам двух предыдущих сессий подряд. В четверг нефть Brent подорожала на 3,4%, WTI - на 2,7%.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:05 по Москве составляет $105,31 за баррель, что на 1,18% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 2%, до $92,7 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за геополитическими новостями, оценивая сообщения о том, что США и Иран рассматривают возможность заключения сделки, которая могла бы обеспечить восстановление поставок нефти через Ормузский пролив.