Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,5% в начале основных торгов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в пятницу корректируется вниз в рамках фиксации прибыли игроками после роста на неделе, сдерживают покупателей проседающие нефть (ноябрьский фьючерс на Brent откатился ниже $105,5 за баррель) и металлы, а также геополитические риски. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,5%, причем первый ушел ниже рубежа 2300 пунктов.

К 09:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2299,85 пункта (-0,5%), индекс РТС - 853,32 пункта (-0,5%). Из индексных бумаг лидируют в откате акции МКБ (-2,9%), "ММК" (-1,6%), АФК "Система" (-1,6%), "Газпрома" (-1,5%), но подросли бумаги "Полюса" (+2,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 сентября, составляет 84,9057 руб. (+50,88 копейки).

Подешевели также акции "Роснефти" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Русала" (-1,1%), "НЛМК" (-0,9%), "Северстали" (-0,9%), "ВК" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,3% "префы"), "Аэрофлота" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "ФосАгро" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,4% "префы"), "Т-Технологии" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "Яндекса" (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%).

Подорожали акции "Хэдхантера" (+0,3%), "МТС" (+0,1%), "ИКС 5" (+0,1%).

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в четверг встретился в Нью-Йорке со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. "Дмитриев встретился в четверг в Нью-Йорке с посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером для обсуждения американо-российского сотрудничества и мирного урегулирования конфликта на Украине", - информировал телеканал.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Егор Вершинин, инвесторы продолжают следить за ходом переговоров России и США по украинскому урегулированию: глава РФПИ Дмитриев находится в США, где провел встречи со спецпосланниками президента США Уиткоффом и Кушнером. Конкретных договоренностей по итогам контактов пока нет.

Дополнительным фактором волатильности для рынка стал представленный Минфином проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. В документе заложен ежегодный дефицит около 2% ВВП и базовая цена нефти $50 за баррель. Параллельно предлагается ряд налоговых изменений, включая новые меры для отдельных сырьевых компаний (ставка налога на дополнительный доход для отдельных компаний горно-металлургического комплекса составит 30% от дохода, для золотодобывающих компаний - 20%). Высокая цена на нефть (выше $100 за баррель) остается фактором поддержки российских акций на фоне напряженности на Ближнем Востоке, однако геополитические и бюджетно-налоговые риски ограничивают потенциал роста рынка.

На дневном графике индекс МосБиржи опустился ниже локальной поддержки 2313 пунктов и проторговывает рубеж 2300 пунктов. Индикатор относительной силы рынка RSI остается нейтральным, не указывая на формирование выраженного импульса. Закрепление ниже 2313 пунктов повысит риск снижения к 2213 пунктам, тогда как закрепление выше этого уровня создаст предпосылки для движения к 2418 пунктам, считает Вершинин.

Мировые фондовые индексы

В США накануне снизился индекс акций Dow Jones (-0,3%) и практически не изменились S&P 500 (-0,02%) и Nasdaq (+0,01%). Давление на котировки оказывал рост доходности американских гособлигаций на фоне усиления ожиданий подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Ожидания еще одного повышения ставки ФРС в этом году с целью сдерживания инфляционных рисков выглядят обоснованными, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс, отметив высокий уровень неопределенности в отношении перспектив мировой экономики.

В Азии в пятницу преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский ASX просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 1,4%), слабо плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

Биржи материкового Китая и Южной Кореи закрыты (Осеннее равноденствие в КНР, праздник Чхусок в Корее).

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены корректируются вниз после ралли накануне из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 9:01 по Москве составила $105,28 за баррель (-1,2% и +3,4% в четверг), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $92,74 за баррель (-2% и +2,7% накануне).

Участники рынка продолжают следить за геополитическими новостями, оценивая сообщения о том, что США и Иран рассматривают возможность заключения сделки, которая могла бы обеспечить восстановление поставок нефти через Ормузский пролив.

Тегеран передал американским официальным лицам предложение, которое позволит открыть пролив и возобновить переговоры об урегулировании конфликта, написала The Washington Post со ссылкой на главу МИД Ирана Аббаса Аракчи.

"Иран передал администрации Трампа предложение, согласно которому Ормузский пролив будет вновь открыт, а переговоры о прекращении полномасштабной войны возобновятся в течение семи дней", - цитирует издание заявление Аракчи, сделанное на полях Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, нынешнее предложение похоже на меморандум о взаимопонимании, который стороны согласовали в июне.

Тем временем неназваный американский чиновник сообщил журналистам, что США ведут "позитивные и конструктивные переговоры при посредничестве третьих лиц".

Между тем ситуация в ближневосточном регионе остается напряженной. Представители хуситов заявили в четверг о применении ракет и беспилотников против целей на территории столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, а также предприятий нефтекомпании Saudi Aramco в портовом городе Янбу-эль-Бахр на Красном море. До этого силы возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции по борьбе с хуситами сообщили о перехвате шести баллистических ракет, запущенных из Йемена в сторону Эт-Таифа и Янбу-эль-Бахра.