Акциз на пиво в РФ в 2027 году может вырасти на 6%, на вино - на 6,8%

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Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Акциз на пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градуса в РФ в 2027 году может составить 35 рублей за литр, что на 6% выше, чем в 2026 году (33 рубля за литр). В 2028 году акциз может повыситься до 36 рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом поправок в Налоговый кодекс.

При этом показатели проиндексированы. Принятые в прошлом году изменения в Налоговый кодекс предусматривали акциз на 2027 год в 34 рубля, на 2028 - в 35 рублей.

Акциз на пиво в 2029 году предложен в 37 рублей за литр.

Пиво крепостью свыше 8,6 градуса в 2027 году предлагается обложить акцизом в 66 рублей (ранее 64 рубля) против 62 рублей в 2026 году. В 2028 году - в 69 рублей за литр (67 рублей), в 2029 году - 72 рубля.

Проиндексированы и утвержденные ранее на 2027-2029 годы ставки акцизов и на другую алкогольную продукцию, а также установлены ставки на нее на 2029 год.

Акциз на сидр, пуаре и медовуху в 2027 году может вырасти до 35 рублей за литр (ранее предусматривались 34 рубля) с 33 рублей в 2026 году. В 2028 году акциз предложен в 36 рублей (35 рублей), в 2029 году - в 37 рублей за литр.

Акциз на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию на 2027 год составит 878 рублей за литр безводного спирта в подакцизном товаре (ранее 857 рублей) против 824 рублей в 2026 году, на 2028 год - 913 рублей ( 891 рубль), на 2029 год - 950 рублей.

Акциз на алкогольную продукцию крепостью до 18 градусов (объемная доля этилового спирта до 18%) в 2027 году будет определяться как отношение 176 рублей (ранее 172 рубля) к объемной доле этилового спирта в ней в абсолютной сумме за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре (в 2026 году 165 рублей).

На 2028 год этот показатель определен в 183 рубля (179 рублей), на 2029 год - в 190 рублей.

Для алкогольной продукции крепостью свыше 18 градусов на 2027 год акциз запланирован в 878 рублей за литр (ранее 857 рублей) против 824 рублей в 2026 году, на 2028 год - в 913 рублей (891 рубль), на 2028 год - в 950 рублей.

Акциз на игристые вина в 2027 году предусмотрен в 170 рублей (166 рублей) против 160 рублей в 2026 году, в 2028 году - в 177 рублей (173 рубля), в 2029 году - в 184 рубля.

Акциз на вина (за исключением крепленых) на 2027 год предложено установить в 158 рублей (ранее предусматривалось 154 рубля) против 148 рублей в 2026 году (рост на 6,8%). На 2028 год предусмотрены 164 рубля (160 рублей) за литр, на 2029 год - 171 рубль.