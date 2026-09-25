Акциз на табак в 2027 году может повыситься на 6,5%, на сигареты - на 6,6%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Акциз на табак (трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный) в 2027 году по сравнению с 2026 годом может вырасти на 6,5%, на сигареты - на 6,6%.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом поправок в Налоговый кодекс, акциз на табак в 2027 году предложено установить в 5 520 рублей за 1 кг против 5 182 рублей в 2026 году (рост на 6,5%), в 2028 году - в 5 741 рубль. Эти показатели проиндексированы. Принятые в прошлом году изменения в Налоговый кодекс предусматривали на 2027 год акциз в размере 5 390 рублей, на 2028 год - в 5 606 рублей за 1 кг.

Акциз на 2029 год может составить 5 971 рубль.

Акциз на сигареты и папиросы в 2027 году установлен в 3 491 рубль за 1 000 штук плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 741 рубля за 1 000 штук против 3 278 рублей за 1 тыс. штук плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 452 рублей за 1 тыс. штук в 2026 году (рост на 6,5%). В 2028 году - в 3 631 рубль за 1 000 штук плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 931 рубля за 1 000 штук.

Эти показатели также проиндексированы. Ранее на 2027 год устанавливался акциз в 3 409 рублей за 1 тыс. штук плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 326 рублей за 1 тыс. штук, на 2028 год - в 3 545 рублей за 1 тыс. штук плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 815 рублей за 1 тыс. штук.

На 2029 год - 3 776 рублей за 1 тыс. штук плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 5 128 рублей за 1 тыс. штук.

Акциз на сигары в 2027 году может составить 374 рубля за 1 штуку (ранее 365 рублей) против 351 рубля в 2026 году, в 2027 году - 389 рублей (380 рублей), в 2029 году - 405 рублей.

Сигариллы в 2027 году предложено обложить акцизом в 5 316 за 1 тыс. штук (5 192 рубля) против 4 992 рубля в 2026 году, в 2028 году - 5 529 рубля (5 400 рублей), в 2029 году - 5 750 рублей за 1 тыс. штук.

Акциз на табак для изделий для нагревания в 2027 году может составить 11 624 рубля за 1 кг (11 352 рубля) против 10 915 рублей в 2026 году, в 2028 году - 12 089 рублей (11 806 рублей) за 1 кг. В 2029 году - 12 573 рубля за 1 кг.

Жидкости для электронных систем доставки никотина в 2027 году могут обложить акцизом в 52 рубля за 1 мл (51 рубль) против 49 рублей в 2026 году, в 2028 году - в 54 рубля (53 рубля), в 2029 году - в 56 рублей за 1 мл.