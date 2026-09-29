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Греф заявил, что привлечение средств НПФ дало бы толчок развитию рынка венчурных инвестиций

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Привлечение средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в венчурные проекты дало бы толчок для развития этого рынка, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Сегодня самая большая проблема на этом рынке – это нехватка капитала. Если бы был принят закон, позволяющий институциональным инвесторам, таким, как негосударственные пенсионные фонды, инвестировать часть своего капитала в венчур, это бы, конечно, очень сильно помогло. Такое решение в свое время в конце 70-х годов было принято в США, и это привело к тому, что за три года рынок венчурных инвестиций вырос больше, чем в 15 раз", - сообщил Греф журналистам в кулуарах Московского стартап-саммита.

"Такая инициатива и поручение президента есть. Если бы в ближайшее время появилось такое решение, конечно, я думаю, это было бы большим толчком к развитию стартапов и решению одной из самых сложных проблем – отсутствия капитала", - отметил глава Сбербанка.

Президент РФ Владимир Путин еще весной 2020 года по итогам встречи с ведущими российскими инвесторами рекомендовал Банку России совместно с правительством РФ проработать вопрос о возможности размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами в фонды прямых и венчурных инвестиций.

Сбербанк Герман Греф
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