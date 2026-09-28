Brent остается в плюсе и торгуется у $107,82 за баррель

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в плюсе вечером в понедельник из-за опасений, что ближневосточный конфликт не будет урегулирован в ближайшее время, и дефицит на мировом рынке топлива сохранится.

К 18:38 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $3,5 (3,36%), до $107,82 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $3,14 (3,4%), до $95,55 за баррель.

Президент США Дональд Трамп на минувших выходных заявил, что не принимает иранский план по деэскалации напряженности, предусматривавший принятие за семь дней ряда мер. "Я отвергаю их предложение", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Тегеран был готов восстановить движение через Ормузский пролив в обмен на прекращение американской морской блокады.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, комментируя NBC News отказ Трампа, заметил, что об этом отказе через посредников официально не сообщалось, и подчеркнул, что Иран хочет открытия пролива в рамках соглашения о прекращении конфликта и в обмен на разморозку активов. "Мы хотим иметь возможность продавать нашу нефть", - сказал Аракчи.

Экспортные поставки нефти из ключевых нефтедобывающих стран в сентябре восстановились до 12,8 млн баррелей в сутки, максимума с начала военных действий в регионе в феврале, по данным Kpler.

"Несмотря на увеличение прохода судов через Ормузский пролив, объем поставок остается ниже уровней, наблюдавшихся до конфликта, и на рынке по-прежнему наблюдается дефицит", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.