Президент заявил, что тарифы ЖКХ должны быть соизмеримы с доходами россиян

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Тарифы на жилищно-коммунальные услуги должны быть экономически обоснованы, но, одновременно, социально сдержанными и соизмеримыми с реальными доходами населения, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями политических партий.

"Что касается ЖКХ, важнейшее направление - это тарифы, это все то, с чем люди живут, с чем они сталкиваются, и проблема очень чувствительная, острая. Все тарифы должны быть, безусловно, экономически обоснованными, но и социально сдержанными, соизмеримыми с реальными доходами населения", - сказал он.

"Это тонкая такая работа, которой мы должны заниматься: и парламент, и правительство фактически в ежедневном режиме. Надеюсь, что так оно и будет", - добавил президент.