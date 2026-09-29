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Лимит на вывоз наличных рублей в ЕАЭС снижен со $100 тысяч до 1 млн рублей

Ограничение распространено также на Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан

Лимит на вывоз наличных рублей в ЕАЭС снижен со $100 тысяч до 1 млн рублей
Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Ограничение на вывоз наличных рублей из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), введенное 1 апреля, распространено на Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан, лимит для физлиц сокращен со $100 тысяч до 1 млн рублей за исключением ряда случаев.

Об этом говорится в указе президента Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещен вывоз наличной валюты в эти страны вне зависимости от суммы.

Исключения для юрлиц и физлиц - вывоз валюты через российские международные аэропорты, определенные правительством, при наличии банковских выписок, заверенных выдавшей их кредитной организацией и подтверждающих снятие российских рублей с банковских счетов (вкладов) физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вывозящих валюту. Или при наличии других документов, перечень которых будет установлен правительством.

Еще одно исключение - вывоз юрлицами наличной валюты в рамках международных перевозок, при которых пункт отправления и пункт назначения расположены за пределами России, при условии подтверждения факта ввоза такой валюты в страну.

Ограничение не распространяется на вывоз наличной валюты, если он осуществляется на основании уведомления, выданного российским МИДом, в целях обеспечения деятельности дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств России при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, загранаппаратов федеральных органов исполнительной власти.

В случае нарушения запрета наличная валюта у физлиц подлежит изъятию в размере, превышающем 1 млн рублей, у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - в полном размере.

Указом дается поручение правительству по согласованию с Банком России в трехмесячный срок утвердить порядок учета наличных рублей, вывозимых из России.

Указ вносит изменения в указ №193, который с 1 апреля запретил физлицам вывоз в страны ЕАЭС рублей эквивалентом от $100 тысяч по курсу ЦБ на актуальную дату. Юридические лица и индивидуальные предприниматели не могли с этой даты вывозить валюту вне зависимости от суммы. Указ также с мая в общем случае запрещает физлицам вывозить из России слитки золота суммарным весом более 100 г. Ограничения предполагают исключения в ряде случаев.

Ранее в сентябре о том, что практика требует ужесточения указа №193, говорил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

О наличии злоупотреблений по этой части говорил и директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. "Мы сталкиваемся с тем, что документы, которые предоставляются, они не всегда в полной мере могут быть идентифицированы. Бывают случаи злоупотреблений по, соответственно, тем кейсам, которые мы видим с точки зрения того, что отдельные документы, совершаются попытки использования одних и тех же документов на вывоз, скажем так, нескольких партий денежных средств", - говорил он.

ЕАЭС Азербайджан Таджикистан Узбекистан Владимир Путин
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