Сбер к 2027 г. будет выдавать 75% кредитов юрлицам и все розничные с помощью ИИ

Московский стартап-саммит на территории умного города "СберСити" Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Банковский бизнес в классическом виде долго не проживает, нужно дополнять его технологиями, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Долго в классическом виде бэнкинг не проживёт. То, что мы видим сегодня уже, - от бэнкинга остаётся очень мало функций. На начало следующего года у нас 75% кредитов юридическим лицам и 100% кредитов физическим лицам будет выдаваться с помощью искусственного интеллекта, без участия человека", - сообщил Греф на Московском стартап-саммите.

"Если бы мы в своё время не заложили основы для подготовки соответствующих технологий, мы бы сегодня этого не сумели делать", - добавил глава Сбербанка.

Ранее сообщалось, что портфель кредитов среднему, крупному и крупнейшему бизнесу, выданных с применением искусственного интеллекта, в Сбербанке на середину 2026 года превысил 6 трлн рублей. Искусственный интеллект автоматизирует финансовый анализ, оценку рисков, проверку деловой репутации и принятие решений по стандартным сделкам.