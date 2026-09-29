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Лукашенко предложил подключить США к азотному проекту "Газпрома" в Белоруссии

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" подключится к строительству азотного комбината в Белоруссии и к этому можно было бы подключить США, заявил губернатору Ульяновской области Алексею Русских президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает "БелТА".

"С Владимиром Владимировичем (Путиным - ИФ) договорились, что "Газпром" подключится у нас к реализации проекта по строительству азотного комбината. Надо американцам предложить. Они хотят удобрения - азотные в том числе - пожалуйста, давайте вместе построим. По вашей технологии. Вы (США - ИФ), "Газпром" и Беларусь", - сказал президент.

"У нас уже площадка подобрана, все сети существуют. Нет - будем с "Газпромом", россиянами строить и готовую продукцию продавать", - заявил он.

Александр Лукашенко США Газпром Белоруссия Ульяновская область Алексей Русских
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