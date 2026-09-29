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"Полюс" 1 октября соберет заявки в рамках доразмещения флоатера на сумму от 15 млрд руб. по цене не ниже номинала

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Полюс" 1 октября соберет заявки в рамках доразмещения флоатера серии ПБО-12 оригинальным объемом 125 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Объем составит не менее 15 млрд рублей, ориентир цены доразмещения - не менее 100% номинала плюс накопленный купонный доход.

Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, банк ДОМ.РФ и АБ "Россия", агент - ГПБ. Техразмещение запланировано на 7 октября.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.

Семилетний флоатер объемом 125 млрд руб. "Полюс" разместил в июле текущего года. По выпуску выставлена оферта через четыре года. Спред к ключевой ставке ЦБ (ежедневному значению) был установлен в размере 120 б.п., купоны ежемесячные.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 145 млрд рублей, пять выпусков облигаций объемом 12,1 млрд юаней, выпуск "золотых" бондов на 15 млрд рублей, два выпуска бондов с расчетами в рублях на $490 млн и замещающих бондов на $450,8 млн.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания, разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Показатель чистый долг/скорректированная EBITDA "Полюса" в первом полугодии вырос до 1,1x с 1x годом ранее.

Полюс
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