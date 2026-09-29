"Яндекс" планирует допэмиссию 11 млн акций для формирования пула акций под программу мотивации

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - МКПАО "Яндекс" в ноябре планирует провести допэмиссию 11 млн обыкновенных акций, что соответствует около 2,8% ее уставного капитала.

Как сообщается в релизе компании, соответствующее решение одобрил совет директоров компании. Допвыпуск необходим под программу мотивации "Яндекса" и будет размещен в пользу ООО "ЕСОП СПВ" (администратор программы).

"Ранее компания довыпускала акции для программы раз в квартал - под отдельные окна исполнения опционов. Теперь она планирует провести один крупный дополнительный выпуск, который закроет прогнозируемые потребности программы минимум до конца 2027 года", - говорится в сообщении.

Новый подход позволит "Яндексу" "заранее сформировать необходимый пул акций и меньше зависеть от сроков отдельных размещений. При этом акции будут передаваться сотрудникам не сразу, а по мере исполнения опционов. До передачи сотрудникам бумаги не предоставляют права голоса и не участвуют в распределении дивидендов.

Летом 2024 года "Яндекс" сообщал, что в течение 4 лет совет директоров наделен полномочиями принимать решения об увеличении уставного капитала через размещение дополнительных акций, которые будут использоваться под программы мотивации. Максимально возможный объем выпуска акций под программу мотивации - не более 20% от размещенных обыкновенных акций "Яндекса".

Компания проводила допэмиссии в 2024 и 2025 гг; кроме того в течение первого полугодия 2026 года доразместила 1 млн 939 тыс. 163 обыкновенных акций.

Для реализации мотивационной программы в мае 2026 года также была одобрена программа buyback: в течение двух лет на эти цели планируется направить до 50 млрд рублей. С момента старта и до 27 июля включительно было выкуплено 3,3 млн акций на сумму почти 12,5 млрд рублей (около 0,83% от уставного капитала).

"За счет сочетания дополнительных выпусков и обратного выкупа компания снижает ранее объявленный ориентир по среднегодовому объему размещения акций с 2% до 1% от базового уровня с момента старта программы", - говорится в сообщении "Яндекса".

Согласно данным на сайте МКПАО "Яндекс", на 27 июля июня 2026 года количество размещенных акций компании составило 396 млн 907 тыс. 082 обыкновенных акций; в том числе 17 млн 490 тыс. 427 акций (4,41% уставного капитала), принадлежащих администраторам программы мотивации. Freefloat - 25,5%.