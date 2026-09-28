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Доходность американского госдолга растет из-за скачка цен на нефть

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Доходности государственных облигаций США поднимаются в понедельник на фоне усилившихся ожиданий нового повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) после очередного роста цен на нефть.

Процентная ставка 30-летних US Treasuries поднялась на 5,2 базисного пункта, до 5,548%. Доходность 10-летних бумаг увеличилась на 6,8 б.п., до 5,232%.

Нефть днем в понедельник дорожает более чем на 3% после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не принимает иранский план по деэскалации напряженности. Трейдеры полагают, что Федрезерв продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы не допустить разгона инфляции из-за подорожавшего топлива. Инвесторы оценивают вероятность повышения процентной ставки ФРС на октябрьском заседании примерно в 70% против 57,6% неделей ранее, по данным CME FedWatch.

На сентябрьском заседании ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 3,75-4% годовых. Повышение стало первым за три года.

Между тем инфляционные ожидания в США относительно стабильны и далеки от майских максимумов, отметил Стивен Мейджор из Tradition.

"Соответственно, рост номинальной доходности гособлигаций США главным образом отражает повышение реальных ставок и изменения ожиданий относительно ДКП, а не возросшие инфляционные риски", - добавил он.

US Treasuries США
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