Lufthansa ждет еще один сложный год из-за роста цен на нефть и проблем с авиапарком

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Deutsche Lufthansa AG предстоит еще один год финансовых и операционных вызовов, связанных с различными факторами - от неопределенности с поставками самолетов до высоких цен на нефть, заявил журналистам по Франкфурте главный исполнительный директор авиакомпании Карстен Шпор.

Все это потребует от Lufthansa активнее повышать эффективность операций, добавил он.

Шпор особо отметил задержки поставок новых дальнемагистральных самолетов Boeing Co., первым получателем которых должна была стать Lufthansa. Хотя производитель обещал передать компании первые самолеты Boeing 777X в первом квартале 2027 года, пока неясно, когда германский авиаперевозчик начнет использовать их на своих рейсах, сказал Шпор.

"Остается большой вопрос относительно того, сколько таких самолетов мы реально будем иметь к этому лету", - заявил он.

По словам Шпора, пока в расписании Lufthansa на лето следующего года полетов ни одного 777X не предусмотрено.

"Уже сейчас очевидно, что 2027 год станет еще одним годом трансформации, поскольку мы вновь столкнемся с неопределенностью в отношении нашего авиапарка", - отметил он.

Шпор ожидает сохранения высоких цен на нефть и в следующем году. Прогноз Lufthansa предполагает, что из-за подорожания топлива ее расходы в этом году будут на 1,5 млрд евро выше, чем могли бы быть. По словам главы компании, эта оценка почти наверняка увеличится к моменту публикации следующей финансовой отчетности.

На данный момент компания по-прежнему рассчитывает достичь целевого показателя скорректированной EBIT на текущий год, составляющего 1,7-2,2 млрд евро.

С начала 2026 года капитализация Lufthansa снизилась на 8%.