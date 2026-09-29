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Руководство Армении изучает вопрос продления работы Армянской АЭС до 2046 года

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Руководство Армении изучает вопрос продления работы Армянской АЭС до 2046 года, сообщил на брифинге после поездки в Ереван гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Теоретически такая возможность есть, сказал он.

Но альтернативный вариант - это ограничить работу электростанции 2036 годом и рассмотреть возможность строительства новых атомных мощностей, отметил Лихачев.

"Мы плавно перешли во второй этап продления до 2036 года, который условно можно разделить на два этапа - до 2031 года и 2036 года", - рассказал Лихачев о ходе текущих работ по пролонгации срока эксплуатации Армянской АЭС. Он отметил, что большинство работ, связанных с этапом до 2031 года, выполнено.

"Дальше работа будет продолжаться в интересах 2036 года. Как у меня, так и у наших специалистов, нет сомнений, что станция будет продлена до 2036 года", - сказал Лихачев.

Глава "Росатома" заявил, что госкорпорация готова организовать работы по продолжению службы станции до 2046 года, если такое решение будет принято, но кроме технической возможности нужно говорить об экономической целесообразности.

"Нужны будут серьезные капитальные затраты, которые серьезно увеличат стоимость электроэнергии на горизонте 2036-2046 годов", - предупредил Лихачев.

По его словам, Армения в ближайшие месяцы планирует принять решение о техническом облике и партнере в возможном проекте новой АЭС. "Росатом" сделал предложение по строительству энергоблока мощностью 1 ГВт в рамках проекта ВВЭР-1000.

"В нашем понимании этот блок должен быть как минимум один, мощностью как минимум 1 ГВт", - поделился ориентирами Лихачев.

"Не за горами решение и о втором блоке", - рассказал он о дальнейших перспективах.

На данный момент в Армении работает одна АЭС, которая состоит из двух энергоблоков с реактором ВВЭР-440 первого поколения. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1976 году и остановлен в 1989 году, второй - введен в 1980 году и продолжает работу до сих пор.

Армянская АЭС является одним из основных источников электроэнергии в стране.

Алексей Лихачев Армения Росатом Армянская АЭС
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