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Нефть Brent подешевела до $104,4 за баррель

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали снижаться днем во вторник на сообщениях о продолжении переговоров между США и Ираном.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:24 по московскому времени дешевеют на $0,93 (0,88%), до $104,35 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на $0,89 (0,96%), до $91,71 за баррель.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что иранские переговорщики контактировали с катарскими посредниками и вскоре надеются получить ответ США на выдвинутые предложения о деэскалации ситуации, передает "Аль-Джазира". Министр сообщил журналистам, что Тегеран провел непрямые переговоры с США через катарских посредников в Нью-Йорке.

Президент США Дональд Трамп также подтвердил журналистам, что американская сторона в понедельник провела переговоры через посредников с иранцами.

Аналитик PVM Джон Эванс отметил, что сообщения об обмене сообщениями между США и Ираном не содержат конкретики, и особого оптимизма в отношении скорого урегулирования конфликта испытывать не стоит.

"Если президент считает, что нефтепродукты скоро начнут поступать через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, почему тогда он до сих пор раздумывает над запретом на экспорт дизельного топлива", - сказал он.

Тем временем экспортные поставки нефти из ключевых нефтедобывающих стран в сентябре восстановились до 12,8 млн баррелей в сутки, максимума с начала военных действий в регионе в феврале, показали данные Kpler.

"Становится все более очевидным, что объемы экспорта нефти из стран Персидского залива растут, но по большей части этот рост происходит за счет обходных путей, таких как перевалка с судна на судно, - отметил аналитик KCM Trade Тим Уотерер. - Эти методы менее эффективны и более затратны, чем обычные операции, поэтому цены на нефть остаются повышенными".

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