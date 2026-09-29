Новак поставил задачу принимать оперативные решения для ликвидации локальных дефицитов топлива

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, Госдумы, Совета Федерации, отраслевых компаний, глав регионов, говорится в сообщении на сайте правительства.

Новак отметил необходимость максимально оперативного принятия решений и реализации мер, направленных на ликвидацию локальных дефицитов и стабилизацию ценовой ситуации на внутреннем рынке топлива. Профильным ведомствам поручено дополнительно проанализировать топливоснабжение отдельных регионов, в том числе Омской и Томской областей, а также усилить работу по контролю за ценообразованием, говорится в пресс-релизе.

Особое внимание было уделено ситуации на региональных топливных рынках. Рассмотрены вопросы обеспечения Иркутской, Ленинградской и Пензенской областей, а также Республики Саха (Якутия). Отмечено, что кооперация федеральных и региональных властей, а также вертикально интегрированных нефтяных компаний позволяет в оперативном режиме разрешать возникающие затруднения с поставками дополнительных объёмов топлива и работой автозаправочной инфраструктуры.

Минэнерго представило доклад о текущем состоянии топливоснабжения субъектов, балансе производства и потребления, а также сформированных запасах нефтепродуктов. Ведомством разработаны различные риск-сценарии развития ситуации на внутреннем рынке и соответствующие меры реагирования, направленные на поддержание его стабильности. ФАС доложила о конкретных результатах работы в отношении участников рынка. Продолжаются проверки товаропроводящих цепочек и реализация мер по предотвращению необоснованного роста цен.