Минфин РФ 30 сентября проведет аукцион по размещению ОФЗ 26228

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 30 сентября проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26228 в объеме остатков, доступных для размещения, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26228 с погашением 10 апреля 2030 года имеют 21 полугодовой купонный период и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 15-го купонного дохода - 14 октября 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,65% годовых (1-й купон - 38,15 рубля на облигацию и 2-22-й купоны - 38,15 рубля на облигацию).