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В Евросоюзе автомобильное топливо в августе подорожало почти на 24% год к году

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Евросоюзе цены автомобильное топливо и масла для личного транспорта в августе увеличились на 23,8% в годовом исчислении, по данным Eurostat.

В июле цены выросли на 16,9%, в июне - на 13,7%, в мае - на 20,7%, в апреле - на 20,8%, в марте - на 12,9%. До февраля стоимость топлива в основном снижалась как в целом по Евросоюзу, так и в большинстве государств.

В августе в 18 из 27 государств ЕС темпы роста цен превысили 20%.

Наиболее значительное подорожание топлива было зафиксировано в Болгарии (+34,5%), Литве (+28,8%), Финляндии (+27,6%), Германии (+27,5%) и Франции (+27,4%). При этом в Венгрии подъем стоимости составил всего 1,3%, в Швеции - 6,1%.

Стоимость дизельного топлива в Евросоюзе в августе повысилась на 8,3% относительно предыдущего месяца, бензина - на 3,3%. В июле они выросли на 4,3% и 4,7% м/м соответственно.

Eurostat Евросоюз Франция Германия Болгария Венгрия
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