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Рейтинг Макрона упал до исторически низкого уровня - результаты опроса

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Популярность Эммануэля Макрона и его премьер-министра Себастьена Лекорню резко упала на фоне топливного кризиса, передает BFMTV со ссылкой на опрос, проведенный социологами Odoxa-Mascaret по заказу онлайн-вещателя Public Sеnat и региональных СМИ. Опрос провели на прошлой неделе перед выступлением Макрона по проблеме роста цен на топливо.

Рейтинг одобрения президента Макрона снизился до исторически низких 18%, упав на семь процентных пунктов с конца июня. Рейтинг премьер-министра Лекорню потерял за это время восемь пунктов, и сейчас 24% французов считают его хорошим премьер-министром.

При этом 75% респондентов считают, что объявленное правительством расширение помощи водителям, часто проезжающим большие расстояния, недостаточно. И 62% из них считают, что правительство должно выделить больше средств для решения этой проблемы, несмотря на уровень дефицита бюджета Франции.

Франция Odoxa-Mascaret Себастьен Лекорню Эммануэль Макрон
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