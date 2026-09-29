Акции ПАО "Самолет" в ходе торгов на Мосбирже во вторник упали на 8,5%

Фото: Валентин Антонов/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Самолет" в ходе торгов на Московской бирже во вторник упали на 8,5% (до 227,4 рубля за штуку), после чего отскочили до 234 рублей (-5,9% к закрытию вечерней сессии понедельника). При этом резко вырос объем торгов данными ценными бумагами, составивший по данным на 17:00 мск более 4 млрд рублей.

Обвалу акций компании предшествовало сообщение Национального расчетного депозитария о том, что обязанность ПАО "Самолет" по погашению выпуска облигаций серии БО-П20 (номер RU000A10CZA1) "исполнена ненадлежащим образом".

В понедельник вечером компания на ленте раскрытия сообщила о выплате купона по этому выпуску облигаций, но о его погашении информацию пока не опубликовала.