Испанский шенген подорожал для российских туристов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Шенгенская виза в Испанию подорожала для российских туристов примерно на 1,5 тыс. рублей, следует из данных на сайте визового оператора BLS International.

Согласно обновленным тарифам, визовый сбор на шенгенскую визу в Испанию составляет 8,84 тыс. рублей. Дополнительно оплачивается сервисный сбор визового центра - 1 444 рублей.

При этом тарифы на визы для граждан Белоруссии, Украины, Армении, Македонии, Черногории, Албании, Сербии, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Азербайджана и Грузии составляют 3,43 тыс. рублей.

Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), запись на подачу документов на визу в Москве на первую половину октября должна открыться в ближайшее время.

"Испанский шенген после подачи документов выходит примерно за 4-5 недель, так что успеть получить визу до Нового года вполне реально", - рассказали в ассоциации.

Заявление на визу в Испанию можно подавать не ранее чем за шесть месяцев до поездки и минимум за 15 рабочих дней до выезда. В BLS International также предупредили об увеличении срока рассмотрения документов в Генконсульстве Испании может составить до 45 дней и более из-за увеличения количества заявлений.