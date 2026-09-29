ЦБ РФ изучает вопрос использования ИИ-агентов при проведении платежей

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Банк России изучает возможность использования ИИ-агентов (систем на базе искусственного интеллекта) при проведении платежей, заявил глава центра экспертизы искусственного интеллекта департамента финансовых технологий ЦБ Антон Степанов.

"Мы в Банке России внимательно следим за развитием технологии конкретно ИИ-агента. И в настоящий момент исследуем возможности для сбалансированного внедрения агентов на финансовом рынке, в частности, в платежах", - сообщил Степанов на "круглом столе" комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.