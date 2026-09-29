ЦБ до конца 2026 г. ввел льготные коэффициенты риска по кредитам на обеспечение защиты инфраструктуры от атак

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров ЦБ РФ разрешил банкам применять понижающие коэффициенты при расчете величины кредитного риска по ссудам, выдаваемым на финансирование проектов по обеспечению защиты объектов критической инфраструктуры от угроз воздушного нападения, говорится в пресс-релизе регулятора.

Понижающие коэффициенты установлены в размере 30% для заемщиков инвесткласса и 50% для иных заемщиков.

ЦБ также разрешил не применять макропруденциальные надбавки по таким кредитным требованиям.

Решение распространяется на заемщиков - юридических лиц, а также регионы и муниципалитеты, и будет действовать с момента публикации до 31 декабря 2026 года включительно.

Банки смогут экономить капитал при кредитовании таких проектов в пределах лимита, предусмотренного для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТС и САЭ). Свободных лимитов по этим направлениям достаточно для льготного финансирования как проектов ТС и САЭ, так и мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры.

"Данные меры расширят для банков потенциал кредитования проектов по защите критической инфраструктуры. В свою очередь, реализация таких проектов будет способствовать ограничению кредитных рисков заемщиков и рисков для финансовой стабильности, связанных с нарушением бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении ЦБ.

В дальнейшем указанные меры могут быть включены в постоянное регулирование.