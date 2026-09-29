Рубль во вторник подорожал к юаню на фоне остающейся на высоких уровнях нефти

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань заметно подешевел по итогам торгов на Московской бирже во вторник, рубль вырос на фоне нефти, котировки которой остаются на высоких уровнях. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 12,468 руб., что на 12,2 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 30 сентября на 2,08 копейки, до 84,4283 руб./$1, и уменьшил курс евро на 18,74 копейки, до 96,0625 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 по Москве в текущий рабочий день.

Ограничение на вывоз наличных рублей из РФ в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), введенное 1 апреля, распространено на Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан, лимит для физлиц сокращен со $100 тыс. до 1 млн руб. за исключением ряда случаев. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещен вывоз наличной валюты в эти страны вне зависимости от суммы.

Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Курс рубля сохраняет относительную стабильность с разнонаправленными колебаниями порядка 0,5%. Доллар курсирует на уровне 84-85 руб., биржевой юань - между 12,5 и 12,7 руб., евро опустился в зону 95-96 руб. Краткосрочно ждем сохранения курса рубля на текущих уровнях. Сентябрьский налоговый период слабо повлиял на динамику валют. Неравномерный приток экспортной выручки, сформированной по нефтяным ценам июля-августа, и объемы текущего импорта определяют базовый баланс для рубля. Укрепляющиеся ожидания монетарной паузы в октябре выступают за нацвалюту. Также некоторую поддержку рубль сегодня мог получить от новости об усилении ограничений на вывоз наличных рублей в ряд стран. Мера направлена на сокращение оттока российской валюты за границу. В то же время на рынке рублевого долга сохранилась негативная тенденция. Индекс гособлигаций RGBI обновил двухмесячные минимумы, уйдя в направлении 111,1 п.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Нефть

Цены на нефть остаются в минусе вечером во вторник, инвесторы оценивают перспективы дипломатического урегулирования американо-иранского конфликта, а также сообщения о восстановлении поставок из ближневосточного региона.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве дешевеют на 1,5%, до $103,69 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 2,35% до $90,41 за баррель.

Официальные представители США и Ирана подтвердили, что провели переговоры с посредниками в мирном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран надеется вскоре получить ответ на переданные Вашингтону предложения о деэскалации.

Тем временем Саудовская Аравия возобновила поставки нефти через порт Янбу на Красном море, приостановленные на время ремонта подвергшегося атаке нефтепровода "Восток-Запад". Вечером в понедельник госкомпания Saudi Aramco направила клиентам график отгрузки нефти из этого порта на октябрь, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно данным Kpler, экспортные поставки нефти из ключевых нефтедобывающих стран Ближнего Востока в сентябре восстановились до 12,8 млн баррелей в сутки, максимума с начала военных действий в регионе в феврале.

Банк России во вторник, 29 сентября, в рамках аукциона недельного репо разместил 5,9 трлн рублей (при лимите 5,9 трлн рублей и спросе 8,118 трлн рублей) в среднем по ставке 14,08% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 22 сентября, ЦБ разместил 6 трлн рублей (при лимите 6 трлн рублей и спросе 7,654 трлн рублей) в среднем по ставке 14,13% годовых.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в последние дни практически не меняются. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 28 сентября снизилась всего на 1 базисный пункт по отношению к предыдущему торговому дню, опустившись до 14,12% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц во вторник подросла на 1 базисный пункт по отношению к 28 сентября и составила 14,07%. При этом срочные версии RUONIA на срок 3 месяца и 6 месяцев не изменились за день, составив 14,3% годовых и 14,69% годовых соответственно.