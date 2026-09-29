Рынок акций РФ во вторник превысил 2260п по индексу МосБиржи

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник отскочил вверх на ожиданиях возобновления переговоров России и США по украинскому урегулированию, а также сообщениях западных СМИ о предложениях по смягчению антироссийских санкций США; сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (ноябрьский фьючерс на Brent откатился ниже $104 за баррель после роста утром выше $107). Индекс МосБиржи превысил 2260 пунктов после утреннего снижения в район 2225 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2262,8 пункта (+0,4%), индекс РТС - 844,3 пункта (+0,35%). Из индексных бумаг лидировали в росте акции "Московской биржи" (+2,8%), "ИКС 5" (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "Русала" (+1,3%), но просели бумаги ПАО "Группа Позитив" (-2,7%), "АЛРОСА" (-2,6%), "Роснефти" (-2,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 сентября, составил 84,4283 руб. (+2,08 копейки).

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что нового раунда российско-американских контактов по раздражителям еще не было, но есть договоренность о его скором проведении. "Контакты пока еще не состоялись. Мы договорились с Марко Рубио, что это произойдет скоро. Ну где-то там должны согласовать эксперты конкретные сроки, конкретное место", - сказал Лавров журналистам на полях дискуссионного клуба "Валдай" во вторник.

Журнал The Atlantic сообщил во вторник, что спецпосланник президента США Джон Коул представил ему инициативу, которая бы позволила ослабить некоторые санкции против РФ. "Несколько месяцев назад посланник Трампа в Восточной Европе ознакомил президента с новой идеей, как выйти из тупика в отношениях США с Россией", - пишет издание.

Согласно его информации, идея заключается в том, чтобы в обмен на ослабление ограничительных мер российская сторона освободила некоторых заключенных. The Atlantic утверждает, что Трамп одобрил такой принцип действий.

Издание уточняет, что данная инициатива находится на ранних этапах. В частности, она должна помочь "реинтегрировать Россию в глобальную экономику" и в перспективе - дать возможность для заключения соглашений с РФ в том, что касается российских нефти, топлива, редкоземельных металлов и других товаров. Однако, отмечает The Atlantic, данный проект, вероятно, вызовет серьезное недовольство многих союзников Трампа, европейских государств и Украины.