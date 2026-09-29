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Рынок акций РФ во вторник превысил 2260п по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ во вторник превысил 2260п по индексу МосБиржи
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник отскочил вверх на ожиданиях возобновления переговоров России и США по украинскому урегулированию, а также сообщениях западных СМИ о предложениях по смягчению антироссийских санкций США; сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (ноябрьский фьючерс на Brent откатился ниже $104 за баррель после роста утром выше $107). Индекс МосБиржи превысил 2260 пунктов после утреннего снижения в район 2225 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2262,8 пункта (+0,4%), индекс РТС - 844,3 пункта (+0,35%). Из индексных бумаг лидировали в росте акции "Московской биржи" (+2,8%), "ИКС 5" (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "Русала" (+1,3%), но просели бумаги ПАО "Группа Позитив" (-2,7%), "АЛРОСА" (-2,6%), "Роснефти" (-2,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 сентября, составил 84,4283 руб. (+2,08 копейки).

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что нового раунда российско-американских контактов по раздражителям еще не было, но есть договоренность о его скором проведении. "Контакты пока еще не состоялись. Мы договорились с Марко Рубио, что это произойдет скоро. Ну где-то там должны согласовать эксперты конкретные сроки, конкретное место", - сказал Лавров журналистам на полях дискуссионного клуба "Валдай" во вторник.

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Журнал The Atlantic сообщил во вторник, что спецпосланник президента США Джон Коул представил ему инициативу, которая бы позволила ослабить некоторые санкции против РФ. "Несколько месяцев назад посланник Трампа в Восточной Европе ознакомил президента с новой идеей, как выйти из тупика в отношениях США с Россией", - пишет издание.

Согласно его информации, идея заключается в том, чтобы в обмен на ослабление ограничительных мер российская сторона освободила некоторых заключенных. The Atlantic утверждает, что Трамп одобрил такой принцип действий.

Издание уточняет, что данная инициатива находится на ранних этапах. В частности, она должна помочь "реинтегрировать Россию в глобальную экономику" и в перспективе - дать возможность для заключения соглашений с РФ в том, что касается российских нефти, топлива, редкоземельных металлов и других товаров. Однако, отмечает The Atlantic, данный проект, вероятно, вызовет серьезное недовольство многих союзников Трампа, европейских государств и Украины.

Московская биржа
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