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Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне выборочной фиксации прибыли игроками после роста накануне на ожиданиях возобновления переговоров России и США по украинскому урегулированию, а также сообщениях западных СМИ о предложениях по смягчению антироссийских санкций США. Фактором поддержки выступает подросшая с утра нефть (ноябрьский фьючерс на Brent торгуется выше $103 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2260,24 пункта (-0,1%), индекс РТС - 843,35 пункта (-0,1%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги "Роснефти" (-1,1%), "МТС" (-1%), "АЛРОСА" (-0,8%), "ФосАгро" (-0,8%), но подросли "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), акции "Аэрофлота" (+0,3%), "Полюса" (+0,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 сентября, составляет 84,4283 руб. (+2,08 копейки).

Подешевели также акции "Московской биржи" (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Русала" (-0,3%), Сбербанка (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Подорожали акции "ВК" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "ИКС 5" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Журнал The Atlantic сообщил во вторник, что спецпосланник президента США Джон Коул представил ему инициативу, которая бы позволила ослабить некоторые санкции против РФ. Согласно информации издания, идея заключается в том, чтобы в обмен на ослабление ограничительных мер российская сторона освободила некоторых заключенных. The Atlantic утверждает, что Трамп одобрил такой принцип действий.

Издание также уточнило, что данная инициатива находится на ранних этапах. В частности, она должна помочь "реинтегрировать Россию в глобальную экономику" и в перспективе дать возможность для заключения соглашений с РФ в том, что касается российских нефти, топлива, редкоземельных металлов и других товаров. Однако, отмечает The Atlantic, данный проект, вероятно, вызовет серьезное недовольство многих союзников Трампа, европейских государств и Украины.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы Мосбиржи и РТС находятся выше поддержек 2220 пунктов и 835 пунктов соответственно, рынок остается чувствительным к геополитическим новостям.

Во вторник драйвером роста послужили сообщения западных СМИ о поддержке президентом США Трампом смягчения санкций против РФ в случае освобождения некоторых американских заключенных. Рост рынка может получить продолжение лишь в случае подтверждения этих новостей. Среда как в РФ, так и за рубежом при этом ожидается насыщенной как на экономические, так и на корпоративные события, отметила аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, поддержку котировкам российских акций оказывают сигналы о сохранении дипломатического диалога между Россией и США. Спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел накануне переговоры с представителями администрации США по урегулированию конфликта на Украине и возможным энергетическим инициативам после его завершения. Дополнительным позитивным фактором выступает обсуждение ограниченного прекращения огня, в том числе по энергетической инфраструктуре, а также возможного нового раунда трехсторонних переговоров США, России и Украины в октябре. В то же время потенциал роста ограничивают сохраняющиеся геополитические и санкционные риски, а также отсутствие конкретных договоренностей по дальнейшей деэскалации, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи находится в районе 2260 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке индекс может достичь уровня сопротивления в районе 2350 пунктов, пробой которого откроет дорогу к дальнейшему росту. При сохранении негативного новостного фона индекс может вернуться в диапазон 2100-2200 пунктов, считает Абрамов.

В США накануне индексы акций снизились на 0,1-0,3% во главе с Dow на фоне очередных рекордов доходности казначейских облигаций.

Инфляционное давление со стороны повышенных цен на энергоресурсы, а также опасения в отношении дефицита бюджета стимулировали во вторник массовую продажу госбондов, подняв доходность 10-летних US Treasuries до максимума с 2007 года, 30-летних - с 2002 года.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в ходе мероприятия в Буффало заявил, что в этом году Федеральной резервной системе (ФРС) может потребоваться дополнительно повысить процентную ставку, однако не факт, что это случится в октябре.

"С учетом корректировки денежно-кредитной политики на сентябрьском заседании спешить некуда, - сказал он. - Есть время, чтобы собрать побольше информации". В сентябре Федрезерв поднял ставку на 25 базисных пунктов.

Тем временем, индекс потребительского доверия в США в сентябре снизился до минимальных с 2014 года 81,9 пункта, согласно опубликованному во вторник отчету исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В августе его значение составило 88,6 пункта, а не 89,4 пункта, как было объявлено ранее. Эксперты в среднем прогнозировали 89,2 пункта в текущем месяце, по данным Trading Economics.

Количество открытых вакансий в Штатах в августе снизилось на 256 тыс. относительно предыдущего месяца и составило минимальные за пять месяцев 7,079 млн, согласно данным министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). Показатель за июль был пересмотрен до 7,335 млн с 7,271 млн. Аналитики прогнозировали августовский показатель на уровне 7,23 млн.

В пятницу министерство труда США обнародует данные о безработице в сентябре, а министерство торговли в среду опубликует окончательные данные об изменении ВВП страны во втором квартале и августовский индекс PCE, который отслеживает ФРС при оценке инфляции.

В Азии утром в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, австралийский ASX - на 0,8%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng просел 0,1%), слабо плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,4%).

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вверх после отката днем ранее на сообщениях о продолжении переговоров между США и Ираном.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК в среду составила $103,32 за баррель (+0,8% и -2,6% во вторник), цена октябрьского фьючерса на WTI - $89,77 за баррель (+0,4% и -3,5% накануне).

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее подтвердил, что иранские переговорщики контактировали с катарскими посредниками и вскоре надеются получить ответ США на выдвинутые предложения о деэскалации ситуации, передала телекомпания "Аль-Джазира". Министр сообщил журналистам, что Тегеран провел непрямые переговоры с США через катарских посредников в Нью-Йорке.

Президент США Дональд Трамп также подтвердил журналистам, что американская сторона в понедельник провела переговоры через посредников с иранцами.

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