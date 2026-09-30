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Уолл-стрит закрылась в минусе во вторник

Уолл-стрит закрылась в минусе во вторник
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник на фоне очередных рекордов доходности казначейских облигаций.

Инфляционное давление со стороны повышенных цен на энергоресурсы, а также опасения в отношении дефицита бюджета стимулировали во вторник массовую продажу госбондов, подняв доходность 10-летних US Treasuries до максимума с 2007 года, 30-летних - с 2002 года.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в ходе мероприятия в Буффало заявил, что в этом году Федеральной резервной системе (ФРС) может потребоваться дополнительно повысить процентную ставку, однако не факт, что это случится в октябре.

"С учетом корректировки денежно-кредитной политики на сентябрьском заседании спешить некуда, - сказал он. - Есть время, чтобы собрать побольше информации". В сентябре Федрезерв поднял ставку на 25 базисных пунктов.

Между тем индекс потребительского доверия в США в сентябре снизился до минимальных с 2014 года 81,9 пункта, согласно опубликованному во вторник отчету исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В августе его значение составило 88,6 пункта, а не 89,4 пункта, как было объявлено ранее. Эксперты в среднем прогнозировали 89,2 пункта в текущем месяце, по данным Trading Economics.

Количество открытых вакансий в Штатах в августе снизилось на 256 тыс. относительно предыдущего месяца и составило минимальные за пять месяцев 7,079 млн, согласно данным министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). Показатель за июль был пересмотрен до 7,335 млн с 7,271 млн. Аналитики прогнозировали августовский показатель на уровне 7,23 млн.

В пятницу министерство труда США обнародует данные о безработице в сентябре, а министерство торговли в среду опубликует окончательные данные об изменении ВВП страны во втором квартале и августовский индекс PCE, который отслеживает ФРС при оценке инфляции.

Nvidia Corp. уменьшила рыночную стоимость на 0,7% по итогам торгов, Apple Inc. - на 2,7%, Microsoft Corp. - на 0,1%, Tesla - на 1,3%, Alphabet Inc. - на 0,5%. Капитализация Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) увеличилась на 3,2%, Amazon.com Inc. - на 0,2%.

Цена акций JPMorgan Chase & Co. снизилась на 0,5%, Bank of America Corp. - на 0,9%, Wells Fargo и Citigroup Inc. - на 0,4%, Goldman Sachs Group - почти не изменилась.

Бумаги CarMax Inc. подскочили на 4,7%. Продавец подержанных автомобилей во втором квартале 2026 финансового года резко увеличил чистую прибыль и выручку, причем оба показателя оказались существенно лучше ожиданий аналитиков.

Акции H. B. Fuller выросли на 0,5% после новостей о том, что инвестфонд Ancora готов заплатить $1,2-1,4 млрд за ее подразделение, которое занимается решениями в области строительных адгезивов (Building Adhesive Solutions).

Нефтяная ExxonMobil сократила капитализацию на 0,7%, Chevron Corp. - на 1%.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,26% - до 51349,92 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,17% - до 7670,84 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,09% и закрылся на отметке 26797,54 пункта.

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