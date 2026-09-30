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Казахстан по итогам 2025-2026 маркетингового года отправил на экспорт 15,5 млн т зерна

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Казахстан по итогам завершившегося маркетингового года (МГ, сентябрь 2025 - август 2026) отправил на внешние рынки 15,5 млн тонн зерна, сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

"Казахстан последовательно укрепляет позиции надежного поставщика продовольствия на мировом рынке. По итогам 2025/2026 маркетингового года экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте составил 15,5 млн тонн", - говорится в сообщении.

География поставок охватывает страны Центральной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки и Европы.

По данным Минсельхоза, положительная динамика сохраняется и в текущем периоде (новый 2026-2027 МГ). Так, за первые 20 дней сентября 2026 года объем экспорт зерна вырос на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого МГ, достигнув 674 тыс. тонн.

В частности, в Узбекистан экспортировано 319 тыс. тонн зерна, что на 20% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Поставки в Таджикистан составили 116 тыс. тонн (+21%), в Китай - 101 тыс. тонн, увеличившись в 2,5 раза.

Ранее Минсельхоз планировал по итогам прошедшего МГ экспортировать 13 млн тонн зерна, практически сохранив показатель предыдущего МГ.

Казахстан в 2025 году увеличил сбор зерновых на 2%, до 27 млн тонн, урожайность составила 17 ц/га (в 2024 году 16 ц/га).

Казахстан Минсельхоз
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