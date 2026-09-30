На открытии торгов на Мосбирже рубль подешевел к юаню

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - На открытии торгов на "Московской бирже" рубль подешевел к юаню на фоне незначительной смешанной динамики на рынке нефти.

За первую минуту торгов юань подорожал на 6,4 копейки до 12,532 рубля. При этом юань оказался на 4,44 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Прогнозный диапазон для рубля на октябрь - 12,4-13,1 за юань и 83-88 за доллар США, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Александра Потавина.

"29 сентября курс доллара снизился до 84,35 рубля. С начала сентября пара USD/RUB потеряла 2,3%, хотя по итогам III квартала доллар прибавил к рублю 7,1%, - констатирует эксперт. - В последние пару месяцев действовал ряд факторов, которые определили ослабление рубля в августе и умеренную коррекцию в сентябре на фоне выросших цен на нефть".

В ежемесячном обзоре рисков финансовых рынков Банка России за август отмечено, что объемы продаж валюты в прошлом месяце были низкими, что стало одной из причин заметного ослабления рубля. Также был отмечен рост спроса на валюту со стороны импортеров, напоминает Потавин.

При цене нефти Urals в районе $100 за баррель курс доллара находится вблизи полугодовых максимумов - 84,5 рублей, указывает аналитик, выделяя две причины. Во-первых, экспортная выручка приходит на внутренний рынок с временным лагом, так что то, что сейчас доходит до рынка, сформировано по более низким ценам нефти (июль-август). Во-вторых, по его словам, нефтяным компаниям в условиях текущих рисков приходится удерживать часть валютной выручки на внешних счетах - в частности, для закупки оборудования. Это может объяснять низкие объемы продаж валюты на внутреннем рынке.

Обязательная продажа валютной выручки крупнейшими экспортерами сейчас фактически отменена, поэтому объем конвертации зависит от потребностей самих компаний, подчеркивает эксперт "Финама". Отсутствие укрепления рубля под конец месяца, в период налоговых выплат, на его взгляд, подтверждает, что экспортерам проще занять рубли на рынке, чем конвертировать валюту.

"Средняя цена Urals по расчету Минэкономразвития в августе составила $67,11 за баррель. По текущим котировкам средняя цена нефти в сентябре может вырасти примерно до $85-90 за баррель, то есть среднемесячная цена за прошедший месяц может подняться к августу примерно на $20-25, или на 30-35%, - приводит данные Потавин. - Это создает условия для увеличения покупок валюты Минфином в октябре. Наш прогноз на октябрь: курс доллара в диапазоне 83-88 рублей. По евро ожидаемый диапазон торгов - 96-102 рубля, по юаню - 12,4-13,1 рубля".

По мнению стратега инвесткомпании, основными рисками для рубля в октябре выступают новые санкции, сбои в расчетах, рост спроса на валюту со стороны импортеров и увеличение покупок валюты Минфином.

Цены на нефть демонстрируют небольшую смешанную динамику утром в среду после заметного снижения накануне, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Во вторник Brent подешевела на 2,6%, WTI - на 3,5%.

К 9:07 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,24% до $102,84 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,08%, до $89,3 за баррель.

Падению цен на нефть накануне способствовали сообщения о росте поставок из ближневосточного региона. По данным Kpler, экспорт из ключевых нефтедобывающих стран Ближнего Востока в сентябре восстановился до максимума с начала военной операции США против Ирана в феврале.

Саудовская Аравия возобновила поставки нефти через порт Янбу на Красном море, остановленные на время ремонта подвергшегося атаке нефтепровода "Восток-Запад". Вечером в понедельник Saudi Aramco направила клиентам график отгрузки нефти из этого порта на октябрь, сообщил Reuters со ссылкой на источники.

В среду трейдеры будут ждать выхода еженедельного доклада о запасах энергоносителей в США. Оценки Американского института нефти (API) показали увеличение резервов нефти в стране на прошлой неделе на 1,02 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 1,9 млн баррелей, по данным Trading Economics.