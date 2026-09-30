ФАС возбудила 58 дел против нефтяников и частных АЗС по ценам на топливо

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что возбудила 58 дел против нефтяников и частных АЗС в рамках контроля ситуации с ценообразованием на бензин и дизельное топливо.

"Служба возбудила в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 58 дел по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Хозяйствующим субъектам выдано 91 предупреждение. Большая часть нарушений допущена независимыми участниками розничного топливного рынка", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме этого, идет работа в рамках постановления правительства № 662, позволяющего органам власти регионов заключать с независимыми операторами АЗС соглашения о стабилизации цен на топливо. К настоящему времени заключены соглашения в 15 регионах. Служба проконтролирует реализацию подписанных соглашений.