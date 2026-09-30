Поиск

ФАС возбудила 58 дел против нефтяников и частных АЗС по ценам на топливо

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что возбудила 58 дел против нефтяников и частных АЗС в рамках контроля ситуации с ценообразованием на бензин и дизельное топливо.

"Служба возбудила в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 58 дел по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Хозяйствующим субъектам выдано 91 предупреждение. Большая часть нарушений допущена независимыми участниками розничного топливного рынка", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме этого, идет работа в рамках постановления правительства № 662, позволяющего органам власти регионов заключать с независимыми операторами АЗС соглашения о стабилизации цен на топливо. К настоящему времени заключены соглашения в 15 регионах. Служба проконтролирует реализацию подписанных соглашений.

ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Тюменской области и ЯНАО объявили беспилотную опасность

ФАС возбудила 58 дел против нефтяников и частных АЗС по ценам на топливо

В ХМАО объявили беспилотную опасность

Более 300 горняков вывели на поверхность из-за пожара на шахте "Распадская"

БПЛА сбиты над Самарской областью, повреждены несколько частных домов

Домодедово и Жуковский работают по согласованию

 Домодедово и Жуковский работают по согласованию

Останки четырех моряков обнаружили на отбуксированном на Камчатку судне "Триумф"

Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию

Спасатели обнаружили заблокированных в пещере в Крыму туристов

В НАТО отреагировали на позицию Москвы относительно Калининграда

 В НАТО отреагировали на позицию Москвы относительно Калининграда
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12012 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3801 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов