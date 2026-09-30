Brent подорожала до $103,3 за баррель

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно повышаются утром в среду после заметного снижения накануне, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

К 8:05 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,71 (0,69%) до $103,3 за баррель. Во вторник Brent подешевела на $2,69 (2,6%), до $102,59 за баррель. Срок биржевого обращения этих контрактов истекает с закрытием рынка в среду. Декабрьские фьючерсы дорожают на $0,22 (0,23%), до $96,38 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали к этому времени на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,22 (0,25%), до $89,6 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $3,22 (3,5%), до $89,38 за баррель.

Падению цен на нефть накануне способствовали сообщения о росте поставок из ближневосточного региона. По данным Kpler, экспорт из ключевых нефтедобывающих стран Ближнего Востока в сентябре восстановился до максимума с начала военной операции США против Ирана в феврале.

Саудовская Аравия возобновила поставки нефти через порт Янбу на Красном море, прерванные на время ремонта подвергшегося атаке нефтепровода "Восток-Запад". Вечером 28 сентября Saudi Aramco направила клиентам график отгрузки нефти из этого порта на октябрь, сообщил Reuters со ссылкой на источники.

Цены немного снизились благодаря признакам восстановления поставок через Ормузский пролив, а также отсутствию существенной эскалации со стороны Ирана за последние сутки, однако ситуация остается нестабильной, а логистика по-прежнему затруднена, отметил старший аналитик по энергетическому сектору MST Marquee Сол Кавоник.

Axios сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что усилия катарских посредников, предпринятые ранее на этой неделе с целью добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном, не увенчались успехом, поскольку ни одна из сторон не желает идти на уступки. Стороны все больше склоняются к мнению, что вероятно возобновление военного конфликта. Собеседники Axios отметили, что катарские власти продолжат попытки, но их все больше разочаровывают обе стороны.

В среду трейдеры будут ждать выхода еженедельного доклада о запасах энергоносителей в США. Оценки Американского института нефти (API) показали увеличение резервов нефти в стране на прошлой неделе на 1,02 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 1,9 млн баррелей, по данным Trading Economics.