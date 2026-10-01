Минфин не планирует отказываться от повышения срока ИИС-3 с 2027 года

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Минфин не намерен менять концепцию индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3), которая предусматривает постепенное повышение срока их ведения для получения налоговых льгот до 10 лет, заявил заместитель директора департамента финансовой политики министерства Павел Шахлевич.

"По ИИС-ам это лесенка, которая без потери налогового вычета с пяти до десяти лет у нас поднимается со следующего года. Она ежегодно поднимается по году. Мы считаем, что это правильная лесенка. Мы видим критику со стороны профессионального сообщества. Но мы считаем, что это долгосрочный продукт, долгосрочные деньги, которые так нужны экономике. Поэтому надо сохранять эту лесенку", - сказал Шахлевич.

"Мы здесь абсолютно устойчивы в этой позиции", - подчеркнул он.

ИИС нового типа (ИИС-3) появились в 2024 году. Этот инструмент объединяет налоговые льготы ИИС-1 и ИИС-2 (в сумме внесенных средств и в сумме положительного финансового результата), однако минимальный срок ведения счета для их получения увеличился. В 2024-2026 годах он составляет пять лет, далее он постепенно повысится до десяти.