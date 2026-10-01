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Налог на доходы по вкладам может принести бюджету в 2027 г. почти 1 трлн рублей

Налог на доходы по вкладам может принести бюджету в 2027 г. почти 1 трлн рублей
Фото: "Интерфакс"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Поступление НДФЛ на доходы в виде процентов по вкладам в 2027 году может вырасти до 1 трлн рублей с ожидаемых 632 млрд рублей по итогам 2026 года, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на ближайшую трехлетку.

Налог на депозиты был введен с 2021 года, однако в 2022 году было решено освободить от НДФЛ доходы физлиц в виде процентов по вкладам, полученных в 2021 и 2022 годах. Граждане начали платить налог на процентный доход по банковским вкладам в 2024 году (за 2023 год).

При расчете НДФЛ процентный доход по вкладам уменьшается на сумму, определенную как произведение 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки ЦБ РФ из действовавших в налоговом периоде.

Согласно проектировкам Минфина, в 2028 году налоговое поступление по процентным доходам по вкладам сократится до 305,6 млрд рублей, а в 2029 году составит 307,4 млрд рублей.

ЦБ в 2026 году снижал ключевую ставку на каждом заседании совета директоров, кроме последнего. В феврале ключевая ставка была снижена на 50 б.п. - до 15,5%, в марте еще на 50 б.п. - до 15%, в апреле на 50 б.п. - до 14,5%, в июне и июле по 25 б.п. - до 14,25% и 14% соответственно. В сентябре ЦБ оставил ставку на уровне 14%.

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