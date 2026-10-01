На госпрограмму развития радиоэлектронной промышленности в 2027 г. выделят 140,4 млрд руб.

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Объем бюджетного финансирования госпрограммы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" в 2027 году составит 140,4 млрд рублей (171,4 млрд рублей в 2026 году), говорится в пояснительной записке к законопроекту о бюджете РФ на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.

В 2028 году на финансирование госпрограммы предполагается выделить 132,1 млрд рублей, а в 2029 году - 126,8 млрд рублей.

Большая часть финансирования по этой программе будет осуществляться в рамках федерального проекта "Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции" - 128,4 млрд рублей (160,2 млрд рублей в текущем году, 130,4 млрд рублей в 2028 году, 125 млрд рублей в 2029 году). Из них 1,2 млрд рублей (4,7 млрд рублей) предполагается предоставить в виде субсидий российским банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам (необходимым в первую очередь для выполнения гособоронзаказа), выданным российским предприятиям электронной и радиоэлектронной промышленности.

Еще 10,4 млрд рублей (16,3 млрд рублей в текущем году, по 12,6 млрд рублей в 2028-2029 годах) смогут получить российские компании в виде субсидий на финансовое обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы и модулей.

Оставшиеся средства - 116,3 млрд рублей (138,8 млрд рублей в 2026 году, 117,3 млрд рублей в 2028 году и 112,3 млрд рублей в 2029 году) зарезервированы на реализацию других мероприятий федпроекта. При этом оговаривается, что они будут направлены на финансирование мероприятий по развитию микроэлектроники.

Также в 2027 году из бюджета госпрограммы почти 11 млрд рублей предлагается направить на реализацию федерального проекта "Развитие инфраструктуры и производства электронной продукции" (10 млрд рублей в 2026 году, по 600 млн рублей в 2028 и 2029 годах).

Помимо этого, еще 3,2 млрд рублей (2,7 млрд рублей в 2026 году, по 3,2 млрд рублей в 2028-2029 годах) планируется выделить на реализацию федпроекта "Развитие технологий производства электроники". Эти средства пойдут на субсидии российским компаниям для финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в области средств производства электроники.

Кроме того, в проекте бюджета на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов предусмотрено выделение по 600 млн рублей в год в виде субсидий на создание, развитие и (или) модернизацию объектов инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности.

Помимо этого, в 2027 и 2028 годах Российский научный фонд может получить по 1,4 млрд рублей в виде субсидии для оказания грантовой поддержки проведения прикладных научных исследований и опытно-конструкторских работ в радиоэлектронной промышленности.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявлял, что Минпромторг планирует заложить ежегодный объем господдержки российской радиоэлектронной промышленности на уровне не менее 100 млрд рублей.

"Что касается объёмов, планируем финансирование отрасли на уровне не менее 100 млрд рублей в год. Дополнительным источником инвестиций в развитие отрасли станет технологический сбор, который начинает действовать с 1 декабря. Наша задача - обеспечить ритмичную поддержку, чтобы компании могли планировать работу на годы вперёд", - говорил Алиханов в сентябре.