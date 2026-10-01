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План госфинансирования развития авиапрома РФ в 2027-28 гг. могут урезать на 20%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Объем федеральных субсидий на госпрограмму "Развитие авиационной промышленности" в 2027-2028 гг. может составить более 88 млрд руб., говорится в проекте бюджета на ближайшую трехлетку. Это на 20% меньше, чем закладывалось на этот период в действующем госбюджете.

Согласно проекту нового бюджета, который внесен правительством в Госдуму, на 2027 год на программу заложено 37,3 млрд руб., на 2028-й - 50,7 млрд руб. В действующем бюджете средства были запланированы в объеме 37,8 млрд и 72,8 млрд руб. соответственно. Объем поддержки в 2026 году, по данным сводной бюджетной росписи на 1 сентября, составил 27,6 млрд руб. На 2029 год проект предусматривает поддержку в 42,6 млрд руб.

Большая часть средств, как ожидается, будет направлена на федеральный проект "Производство самолетов и вертолетов": 34,6 млрд руб. - в 2027 г., почти 48 млрд руб. - в 2028-м, 39,8 млрд руб. - в 2029-м. Ранее на 2027-2028 гг. закладывались более значительные суммы - 35,3 млрд руб. и 70,3 млрд руб. соответственно.

Помимо этого, субсидии предусмотрены для возмещения части затрат лизинговых компаний на уплату процентов по кредитам под закупку авиатехники (7,4 млрд руб. в 2027 г., 8,3 млрд руб. - в 2028-м, 6,7 млрд руб. - в 2029-м), а также части расходов авиакомпаний, связанных с обслуживанием воздушных судов (по 6,6 млрд руб. ежегодно). Госкорпорация "Ростех", которая курирует предприятия авиапрома, может получить в виде имущественного взноса на возмещение затрат на уплату купонов по облигациям в 2027 г. - 4,3 млрд руб., в 2028-м - 10,5 млрд руб., в 2029-м - 4,3 млрд руб.

Как сообщалось, российские предприятия авиапрома в 2027-2029 гг. могут получить от государства 220 млрд руб. на покрытие разницы между себестоимостью авиатехники и ценой ее реализации. Соответствующая сумма зарезервированных бюджетных ассигнований также фигурирует в проекте нового госбюджета. Предполагается, что средства могут быть выделены на основании отдельных решений правительства: в 2027 году - в объеме 30 млрд руб., в 2028-м - 78 млрд руб., в 2029-м - 112 млрд руб.

Большая часть предприятий российского авиапрома сконцентрирована в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и АО "Вертолеты России" (оба входят в "Ростех"). Созданием самолетов регионального класса занимается, в частности, "Уральский завод гражданской авиации".

РФ
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