Поиск

"Мосбиржа" начала рассчитывать "индекс спокойствия"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 1 октября начала расчет и публикацию "индекса спокойствия", который отражает динамику цен паев топ-10 наименее волатильных ПИФов, сообщила площадка.

Торговый код - ICALM.

В базу индекса включаются паи биржевых и открытых ПИФов, соответствующих определенным требованиям (торги паями фонда на Мосбирже начались более трех лет назад; доля биржевых сделок с паями ПИФов, входящих в индекс, превышает 70%; фонд входит в топ-25 по объему владения физлицами).

"Индекс спокойствия - результат тысяч решений активных инвесторов на рынке коллективных инвестиций. В состав индекса входят фонды, ориентированные в первую очередь на сохранение средств - это инструменты с минимальной волатильностью, которые можно использовать для защиты капитала. Мы рассчитываем, что индекс спокойствия поможет начинающим частным инвесторам сделать первые шаги на фондовом рынке, а опытным - разнообразить свою стратегию и собрать устойчивый портфель фондов", - отметил директор рынка акций "Мосбиржи" Алексей Федоров.

Индекс рассчитывается и публикуется один раз в день - по итогам основной торговой сессии в 19:00. Его состав пересматривается ежемесячно.

На данный момент в состав индекса вошли: БПИФы "Первая - Фонд Сберегательный", "Первая - Фонд Консервативный" и "Первая - Фонд Государственные облигации", БПИФы "Альфа-Капитал Денежный рынок" и "Альфа-Капитал Управляемые облигации", БПИФы "Т-Капитал - Стратегия вечного портфеля Д" и "Т-Капитал Облигации", БПИФ "ВИМ - Корпоративные облигации", БПИФ "ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ", ОПИФ "БКС Российские облигации".

Мосбиржа Алексей Федоров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пошлина на недружественный алкоголь и пиво может вырасти с 3 до 5 евро за литр

Порты Балтики в сентябре обеспечили более 60% отгрузок российской пшеницы на экспорт

 Порты Балтики в сентябре обеспечили более 60% отгрузок российской пшеницы на экспорт

РСТ не ждет последствий для россиян от приостановки рейсов Flydubai в Израиль

Единый сельхозналог, часть НДФЛ "поднимут" из муниципальных бюджетов в региональные

Росприроднадзор подал два иска к ММК на общую сумму почти 6 млрд рублей

Субсидирование авиарейсов в ДФО в 2027-28 годах могут урезать почти на треть

Армения не получала сигналов о возможном повышении цены на российский газ

В бюджете-2027 на образование заложено около 1,78 трлн рублей

Погрузка на сети РЖД в сентябре снизилась на 1,2%

Пошлину на импорт крепкого алкоголя предложили повысить с января

 Пошлину на импорт крепкого алкоголя предложили повысить с января
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3809 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 105 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12036 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов