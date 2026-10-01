"Мосбиржа" начала рассчитывать "индекс спокойствия"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 1 октября начала расчет и публикацию "индекса спокойствия", который отражает динамику цен паев топ-10 наименее волатильных ПИФов, сообщила площадка.

Торговый код - ICALM.

В базу индекса включаются паи биржевых и открытых ПИФов, соответствующих определенным требованиям (торги паями фонда на Мосбирже начались более трех лет назад; доля биржевых сделок с паями ПИФов, входящих в индекс, превышает 70%; фонд входит в топ-25 по объему владения физлицами).

"Индекс спокойствия - результат тысяч решений активных инвесторов на рынке коллективных инвестиций. В состав индекса входят фонды, ориентированные в первую очередь на сохранение средств - это инструменты с минимальной волатильностью, которые можно использовать для защиты капитала. Мы рассчитываем, что индекс спокойствия поможет начинающим частным инвесторам сделать первые шаги на фондовом рынке, а опытным - разнообразить свою стратегию и собрать устойчивый портфель фондов", - отметил директор рынка акций "Мосбиржи" Алексей Федоров.

Индекс рассчитывается и публикуется один раз в день - по итогам основной торговой сессии в 19:00. Его состав пересматривается ежемесячно.

На данный момент в состав индекса вошли: БПИФы "Первая - Фонд Сберегательный", "Первая - Фонд Консервативный" и "Первая - Фонд Государственные облигации", БПИФы "Альфа-Капитал Денежный рынок" и "Альфа-Капитал Управляемые облигации", БПИФы "Т-Капитал - Стратегия вечного портфеля Д" и "Т-Капитал Облигации", БПИФ "ВИМ - Корпоративные облигации", БПИФ "ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ", ОПИФ "БКС Российские облигации".