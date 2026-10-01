В Госдуму внесли проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (СФР) на 2027 г. и плановый период 2028 - 2029 гг.

Документ (№620-9) размещен в электронной базе данных парламента.

Доходы фонда в 2027 г. заложены в сумме 19,914 трлн руб., расходы - 19,883 трлн руб. Таким образом, профицит составит около 31,3 млрд руб.

На обязательное пенсионное страхование (ОПС) приходится 13,305 трлн руб. доходов и 13,389 трлн руб. расходов. На страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством заложено 1,571 трлн руб. доходов и 1,567 трлн руб. расходов. На страхование от несчастных случаев на производстве - 347,1 млрд руб. доходов и 202,9 млрд руб. расходов.

Трансферты из федерального бюджета в 2027 г. составят 3,971 трлн руб., в 2028 г. - 4,201 трлн руб., в 2029 г. - 4,441 трлн руб.

На выплату страховых пенсий в 2027 г. предусмотрено 12,97 трлн руб., в 2028 г. - 13,69 трлн руб., в 2029 г. - 14,64 трлн руб.

Индексация страховых пенсий пройдет в два этапа. С 1 февраля пенсии вырастут на уровень инфляции за прошлый год: в 2027 г. на 6,8%, в 2028 и 2029 годах на 4% ежегодно. С 1 апреля их проиндексируют исходя из роста доходов бюджета фонда: в 2027 г. на 3,3%, в 2028 г. на 2,7%, в 2029 г. на 2,8%.

К концу 2027 г. средняя страховая пенсия вырастет до 28 849,09 рубля (на 2 491,53 рубля). Средняя страховая пенсия по старости составит 29 903,81 рубля, средняя социальная пенсия - 17 585,69 рубля.

Поступления страховых взносов оценены в 14,313 трлн руб. в 2027 г., 15,377 трлн руб. в 2028 г. и 16,412 трлн руб. в 2029 г. Расчет сделан исходя из прогноза фонда заработной платы на 2027 год в размере 63,173 трлн руб.

Расходы на содержание самого фонда в 2027 г. составят 252,5 млрд руб., или 1,3% от всех расходов. В записке указывается на поэтапное сокращение штатной численности территориальных органов фонда.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2027 года.