Поиск

На льготный лизинг в судостроении планируют выделить 30 млрд рублей в 2027 году

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Государство в 2027 году планирует выделить 29,57 млрд руб. субсидий в рамках запущенной в текущем году программы льготного лизинга в гражданском судостроении. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2027-2029 годы, внесенному правительством в Госдуму.

В последующие годы финансирование новой программы лизинга, оператором которой выступает федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), ожидается на уровне 42,7 млрд руб. в 2028 г. и 63,75 млрд руб. в 2029 г.

Всего на курируемый Минпромторгом федеральный проект "Производство судов и судового оборудования" в проекте бюджета на трехлетку заложено свыше 200 млрд руб. В том числе в 2027 г. на эти цели планируется направить 49,9 млрд руб., в 2028 году - 65,5 млрд руб., в 2029 году - 92,5 млрд руб.

На новую субсидию российским компаниям на финансирование части затрат по строительству судов в течение трех лет предлагается выделить 8,4 млрд руб. В том числе 3,8 млрд руб. в 2027 г., 3,2 млрд. руб. в 2028 г. и 1,4 млрд руб. в 2029 г. Субсидирование части затрат на строительство крупнотоннажных судов в 2027 г. может составить 673,5 млн руб., в 2028 г. - 4,748 млрд руб., в 2029 г. - 8,98 млрд руб. На проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в судостроении предлагается направить 4,15 млрд руб. в 2027 г., 4,2 млрд руб. - в 2028 г. и 10,327 млрд руб. - в 2029 г. В рамках федпроекта субсидии судовладельцам по судовому утилизационному гранту (СУГ) могут составить по 1 млрд руб. в 2027-2029 гг.

В рамках другого федерального проекта, который связан с судостроением - "Развитие Большого Северного морского пути", объем финансирования строительства головного атомного ледокола проекта "Лидер" в 2027 г. может составить 26,7 млрд руб. На строительство 5-го серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 в 2027 г. планируется направить 2,5 млрд руб., в 2028 г. - 8,4 млрд руб. Финансирование строительства 6-го серийного атомного ледокола в 2027 г. может составить 2 млрд руб., в 2028 г. - 1,7 млрд руб. и 16,8 млрд руб. в 2029 г. На строительство судна атомно-технологического обслуживания в 2027 г. может быть выделено 5,4 млрд руб., в 2028 году - 1,8 млрд руб., в 2029 году - 8,6 млрд руб. Также в 2027 г. 9,8 млрд руб. предлагается направить на реализацию мероприятий по развитию портовой инфраструктуры Северного морского пути и реконструкции морского канала.

Госдума Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правительство предложило на 2027-2029 годы отвязать МРОТ от медианной зарплаты

Минпромторг прорабатывает увеличение лимитов финансирования льготных автокредитов на ближайшие годы

Пошлина на недружественный алкоголь и пиво может вырасти с 3 до 5 евро за литр

Порты Балтики в сентябре обеспечили более 60% отгрузок российской пшеницы на экспорт

 Порты Балтики в сентябре обеспечили более 60% отгрузок российской пшеницы на экспорт

РСТ не ждет последствий для россиян от приостановки рейсов Flydubai в Израиль

Единый сельхозналог, часть НДФЛ "поднимут" из муниципальных бюджетов в региональные

Росприроднадзор подал два иска к ММК на общую сумму почти 6 млрд рублей

Субсидирование авиарейсов в ДФО в 2027-28 годах могут урезать почти на треть

Армения не получала сигналов о возможном повышении цены на российский газ

В бюджете-2027 на образование заложено около 1,78 трлн рублей
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 106 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3811 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12037 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов