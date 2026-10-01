На льготный лизинг в судостроении планируют выделить 30 млрд рублей в 2027 году

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Государство в 2027 году планирует выделить 29,57 млрд руб. субсидий в рамках запущенной в текущем году программы льготного лизинга в гражданском судостроении. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2027-2029 годы, внесенному правительством в Госдуму.

В последующие годы финансирование новой программы лизинга, оператором которой выступает федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), ожидается на уровне 42,7 млрд руб. в 2028 г. и 63,75 млрд руб. в 2029 г.

Всего на курируемый Минпромторгом федеральный проект "Производство судов и судового оборудования" в проекте бюджета на трехлетку заложено свыше 200 млрд руб. В том числе в 2027 г. на эти цели планируется направить 49,9 млрд руб., в 2028 году - 65,5 млрд руб., в 2029 году - 92,5 млрд руб.

На новую субсидию российским компаниям на финансирование части затрат по строительству судов в течение трех лет предлагается выделить 8,4 млрд руб. В том числе 3,8 млрд руб. в 2027 г., 3,2 млрд. руб. в 2028 г. и 1,4 млрд руб. в 2029 г. Субсидирование части затрат на строительство крупнотоннажных судов в 2027 г. может составить 673,5 млн руб., в 2028 г. - 4,748 млрд руб., в 2029 г. - 8,98 млрд руб. На проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в судостроении предлагается направить 4,15 млрд руб. в 2027 г., 4,2 млрд руб. - в 2028 г. и 10,327 млрд руб. - в 2029 г. В рамках федпроекта субсидии судовладельцам по судовому утилизационному гранту (СУГ) могут составить по 1 млрд руб. в 2027-2029 гг.

В рамках другого федерального проекта, который связан с судостроением - "Развитие Большого Северного морского пути", объем финансирования строительства головного атомного ледокола проекта "Лидер" в 2027 г. может составить 26,7 млрд руб. На строительство 5-го серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 в 2027 г. планируется направить 2,5 млрд руб., в 2028 г. - 8,4 млрд руб. Финансирование строительства 6-го серийного атомного ледокола в 2027 г. может составить 2 млрд руб., в 2028 г. - 1,7 млрд руб. и 16,8 млрд руб. в 2029 г. На строительство судна атомно-технологического обслуживания в 2027 г. может быть выделено 5,4 млрд руб., в 2028 году - 1,8 млрд руб., в 2029 году - 8,6 млрд руб. Также в 2027 г. 9,8 млрд руб. предлагается направить на реализацию мероприятий по развитию портовой инфраструктуры Северного морского пути и реконструкции морского канала.