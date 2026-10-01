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Bloomberg сообщил, что в сентябре Иран не загрузил нефтью ни один танкер

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В сентябре Иран не загрузил нефтью ни один танкер, что стало первым подобным случаем с начала конфликта Тегерана и Вашингтона, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные.

В сентябре загрузка нефти на иранские танкеры упала до нуля по сравнению с примерно 250 тысяч баррелей в сутки в августе. Об этом свидетельствуют предварительные данные Bloomberg, а также информация аналитических служб Kpler и Vortexa.

Как отмечает агентство, переговоры между США и Ираном о прекращении конфликта, начавшегося 28 февраля, затянулись в том числе из-за вопроса о контроле над Ормузским проливом. Ранее на этой неделе Bloomberg сообщал, что иранские официальные лица пессимистично оценивают перспективы достижения соглашения до промежуточных выборов в США в ноябре.

Американский лидер Дональд Трамп выражал мнение, что сможет решить конфликт с Ираном еще до промежуточных выборов. Тем не менее, Трамп отмечал, что его не устраивает предложение Тегерана по урегулированию ситуации в Ормузском проливе. Президент США назвал его "недостаточно хорошим".

Kpler Дональд Трамп Иран США Vortexa Ормузский пролив
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